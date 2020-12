Hľadaný recidivista podozrivý z pokusu o vraždu sa sám prihlásil

Predpoludním prišiel do väznice v Leopoldove.

31. dec 2020 o 14:54 SITA

TRNAVA. Róbert H., podozrivý z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu, je vo väzení. Dnes predpoludním sám prišiel do väznice v Leopoldove.

Keďže bol v dvoch prípadoch právoplatne odsúdený a vyhýbal sa nástupu do výkonu trestu, pracovníci väznice vyrozumeli vyšetrovateľa a umiestnili ho rovno do väzenskej cely. Informovala o tom trnavská polícia.



Policajti naďalej pracujú na objasnení prípadu z 21. decembra, keď mal 43-ročný Róbert H. na parkovisku v Hlohovci fyzicky napadnúť svoju bývalú družku. Na ženu zaútočil v aute a na sedadle spolujazdca ju niekoľkokrát bodol nožom.

Žene spôsobil najmenej 10 bodno-rezných rán do oblasti krku, hrudníka a rúk. So zraneniami ju ešte vozil v aute, najskôr ju chcel nechať v lese, no nakoniec ju vyložil v areáli myjavskej nemocnice. Zranenej 40-ročnej žene poskytli pomoc zdravotníci v nemocnici.



Vyšetrovateľka Krajského riaditeľstva PZ v Trnave vyšetruje útok na ženu ako obzvlášť závažný zločin vraždy za krízovej situácie, v štádiu pokusu. Mužovi môže hroziť trest odňatia slobody na 25 rokov až doživotie.