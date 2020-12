Námestie sv. Michala v Hlohovci obnovia podľa návrhu bratislavského ateliéru

V architektonickej súťaži na komplexnú obnovu celého priestoru Námestia sv. Michala v Hlohovci zvíťazil návrh ateliéru z Bratislavy.

28. dec 2020 o 15:21 SITA

HLOHOVEC.V architektonickej súťaži na komplexnú obnovu celého priestoru Námestia sv. Michala v Hlohovci zvíťazil návrh ateliéru Rudohradský z Bratislavy. Okrem odmeny 10 tisíc eur získa autor víťazného návrhu aj objednávku na vypracovanie projektovej dokumentácie, môže ísť o zákazku v cene do 205 tisíc eur bez DPH. Predpokladané náklady na samotnú obnovu Námestia sv. Michala by mohli dosiahnuť až 2,7 milióna eur bez DPH, vedenie mesta ráta so začiatkom prác v roku 2022.

O víťazstvo v architektonickej súťaži sa uchádzalo v prvom kole desať návrhov, do druhého kola postúpili tri najlepšie. Odborná porota v prípade víťazného návrhu kolektívu autorov z ateliéru Rudohradský ocenila zrozumiteľný architektonický koncept nového usporiadania námestia, viaceré vodné prvky na ochladenie a spríjemnenie námestia počas letných mesiacov.

Ďalej vyzdvihla aj dostatok priestoru pre zriadenie letných terás pri jednotlivých prevádzkach. Naopak, porote v návrhu chýbala napríklad zeleň na južnej strane námestia, ktorá je najviac exponovaná a prehrievaná v letných mesiacoch. Mesto Hlohovec teraz čaká podľa primátora Miroslava Kollára s víťazným ateliérom rokovacie konanie, jeho obsahom budú aj požiadavky na dopracovanie návrhu podľa odporúčaní poroty a expertov.



Námestie sv. Michala je kľúčovým verejným priestorom mesta Hlohovec, túto funkciu má celé stáročia. Jeho dominantou je Kostol sv. Michala, v blízkosti sa nachádzajú všetky dôležité inštitúcie, ako mestský úrad, verejná knižnica, kino a ďalšie. Námestie býva príležitostne aj dejiskom väčších spoločenských a kultúrnych podujatí.

