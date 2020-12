Vyhlásili súťaž návrhov risografík na tému Trnavský kraj príbehov

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj (KOCR) vyhlásila verejnú súťaž návrhov risografík, ktoré majú ilustrovať zaujímavosti a príbehy regiónov Trnavského kraja.

TRNAVA. Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj (KOCR) vyhlásila verejnú súťaž návrhov risografík, ktoré majú ilustrovať zaujímavosti a príbehy regiónov Trnavského kraja. Výsledkom súťaže bude kolekcia piatich až pätnástich víťazných návrhov vytvorených ľubovoľnou technikou, pričom každý z nich bude ohodnotený finančnou odmenou tisíc eur. O vyhlásení súťaže informoval predseda KOCR Trnavský kraj a trnavský vicežupan Pavol Kalman.

Cieľom súťaže je vytvoriť signovanú autorskú kolekciu diel vytlačených technikou risografie v limitovanom počte do 200 kusov. Tematicky by mali návrhy zobrazovať turisticky najatraktívnejšie oblasti z okolia Hlohovca, Piešťan, Trnavy, Záhoria a Žitného ostrova.



„Časť aktivít a propagácie Trnavského kraja ako turistickej destinácie sa v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 presunula do online priestoru. Zároveň mnohé z nich dostali novú podobu. V týchto súvislostiach sme sa rozhodli podporiť miestny kreatívny a kultúrny priemysel a vyhlásiť súťaž návrhov risografík na tému Trnavský kraj príbehov. Víťazné návrhy budú po vytlačení vystavené v turistických informačných centrách, kde si ich budú môcť návštevníci kúpiť. Tým zároveň podporíme návštevnosť centier,“ uviedol Kalman.



Každý autor môže do súťaže predložiť až päť rozdielnych návrhov, ktoré by mali byť čo najvernejším náhľadom finálneho diela. V návrhu je možné použiť sútlač maximálne troch farieb z farebnej palety ôsmich dostupných. Uzávierka súťaže je 15. februára 2021 a jej výsledky budú zverejnené v priebehu marca 2021, po ukončení hodnotenia porotou s odbornou garanciou grafickým dizajnérom Robertom Paršom.

