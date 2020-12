Kedysi pôsobili vo vyšších súťažiach, alebo sa z futbalovej mapy úplne vytratili

V prvej časti sme sa pozreli na OŠK Šúrovce a OŠK Horné Otrokovce.

27. dec 2020 o 19:36 Martina Radošovská

TRNAVA. Prinášame vám náš nový FUTBALOVÝ SERIÁL. Pozreli sme sa, prečo sa tak v jednotlivých kluboch stalo a ako fungujú dnes.

V prvej časti sme nahliadli do klubu OŠK Šúrovce, kedysi účastníka 3. ligy, dnes klub pôsobiaci v najnižšej oblastnej lige a do OŠK Horných Otrokoviec, ktorých štadión od sezóny 2016/2017 zíva prázdnotou.

OŠK Šúrovce

Keď v roku 2007 vzal klub Šúroviec pod záštitu ako funkcionár rodák z obce Miroslav Náhlik, začali sa jeho najsvetlejšie časy.

Postupne sa zrenovoval areál a štadión, klub niesol názov FC Horses Šúrovce a za štyri roky zažil štyri postupy. Mužstvo sa postupne prepracovalo zo VII. oblastnej ligy až do III. ligy. Dres FC Horses Šúrovce obliekali známe mená ako Timko, Kožuch, Ujlaky, ale aj mnohí ďalší.

Zo siedmej do tretej ligy

Neskôr prišlo k fúzii so Spartakom a Horses vystupovali pod názvom FC Spartak Trnava C – Šúrovce, kedy sa domáce zápasy aj naďalej hrávali na štadióne v Šúrovciach. Neskôr sa však klub kvôli novému prestupovému poriadku odčlenil od Spartaka a vrátil sa späť k pôvodnému názvu, no už len ako FC Horses.

Horses Šúrovce (zdroj: archív redakcie)

Jeho pôsobenie sa presunulo do Veľkých Úľan, kedy sa napísala definitívna bodka za reprezentovaním Šúroviec. Po sezóne 2016/2017 FC Horses v tejto forme zanikli, Miroslav Náhlik predal licenciu klubu do Bánoviec.

Medzičasom však prišla na scénu aj rezerva FC Horses Šúrovce, išlo konkrétne o sezónu 2011/2012. B-mužstvo pôsobilo vo vtedajšej III. triede A (dnešná VIII. liga) a domáce zápasy hrávalo na ihrisku v Horných Zeleniciach.