Ich fanúšikom je aj Dobrivoj Rusov

V Kátlovciach pribudla nová tribúna, vymeniť by časom chceli aj striedačky.

27. dec 2020 o 12:32 Martina Radošovská

KÁTLOVCE. Futbalové zázemie dedinských klubov sa nepochybne líši od vyšších líg. Aj menšie štadióniky v Trnavskom kraji majú divákom čo ponúknuť a často ukrývajú rarity, ktoré by sme inde nenašli. My sme sa na niektoré z nich detailne pozreli.

Futbalový klub v Kátlovciach začal písať svoju históriu v roku 1932. Dnes disponuje pekným areálom, ktorý v posledných rokoch prešiel viacerými rekonštrukciami. Na čele klubu je pomerne nový predseda Jozef Hracho.

Kátlovce sú dlhoročným účastníkom 7. ligy SWAN, kde v posledných sezónach bojujú na čele tabuľky. Futbalový areál sa nachádza v centre obce, hneď v blízkosti kostola, obecného úradu, zbrojnice dobrovoľného hasičského zboru či základnej školy.

Rekonštrukcie aj vďaka brigádam

Športový areál je dostupný aj pre verejnosť. Disponuje pekným trávnikom, novou krytou tribúnou či dokonca miestnym pohostinstvom, ktoré je súčasťou budovy štadióna. Ako priblížil člen výboru Matej Uváček, posledné roky prešiel areál postupnými rekonštrukciami do podoby, v akej je dnes.

„Môžem povedať, že za posledné roky sa na štadióne zmenilo takmer všetko. Rekonštrukciou prešiel interiér kabín, od vymaľovania až po sprchy, v celom areáli bola urobená zámková dlažba, zmenou prešla aj klubovňa.“

Futbalový štadión od roku 2018 disponuje aj novou tribúnou, ktorá dovtedy na ihrisku chýbala. Výstavba sa robila v spolupráci s obcou a vďaka prideleniu dotácie od Slovenského futbalového zväzu v rámci projektu Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. Ide o menšiu krytú tribúnu s približne 80 miestami na sedenie pre divákov.

„Tento rok sa nám najnovšie podarilo vybudovať chodník k tribúne, čo pre nás ako klub bola pomerne finančne náročná záležitosť,“ objasnil Uváček, ktorý dodal, že obec má zámer v budúcich rokoch zrekonštruovať kabíny aj zvonku. Zaujímavosťou je, že mnohé rekonštrukcie sa robili brigádne a podieľalo sa na nich množstvo ľudí z radov vedenia klubu, bývalých či terajších hráčov, ako aj fanúšikov. „Určite by som chcel spomenúť bývalého predsedu Jozefa Vagoviča či Ladislava Šimončiča, ale zásluhu má na tom aj veľa ďalších ľudí, ktorí boli ochotní klubu pomôcť. Aj touto cestou by som im chcel poďakovať, pretože aj vďaka nim dnes futbalový areál vyzerá tak, ako vyzerá.“

Dnes sa na štadióne nájde už len veľmi ťažko niečo, čo by potrebovalo výmenu. „Je tu ešte jedna vec, ktorou sú lavičky pozdĺž jednej strany ihriska a slúžia na sedenie pre divákov. Sú v zlom stave a radi by sme ich v blízkej budúcnosti vymenili za podobné sedačky ako na tribúne. Klub však musí na túto rekonštrukciu zohnať finančné prostriedky. Okrem toho by sme možno časom chceli vymeniť striedačky, ktoré nie sú v zlom stave, ale sú staršie,“ pokračoval Uváček.

V areáli pribudla nová tribúna. (zdroj: Martina Radošovská)

Pekný športový areál

Ďalšou zaujímavosťou je, že kabíny pre hráčov sa nachádzajú v jednej budove s miestnym pohostinstvom.

„Je to taká multifunkčná budova, kde máme k dispozícii tri kabíny a spoločné sprchy, ktoré lemujú pohostinstvo v tvare U. Klub má k dispozícii aj klubovňu, ktorá je však mimo týchto priestorov. Tu sa nachádza kabína pre rozhodcov aj so sociálnym zariadením, kuchynka a prebiehajú tu aj zápisy pred zápasmi.“