Starosta obce je aj trénerom mužstva

V kádri sú štyria hráči s priezviskom Nejedzchleb, všetci sú rodina.

27. dec 2020 o 17:10 Martina Radošovská

SLOVENSKÁ NOVÁ VES. Malý klub z ôsmej ligy sa môže pýšiť dvomi zaujímavosťami. V kádri majú štyroch hráčov s priezviskom Nejedzchleb, navyše starosta obce Andrej Kusý je trénerom a donedávna aj hráčom mužstva.

Slovenská Nová Ves mala minulú sezónu našliapnutú veľmi dobre a po jesennej časti bola lídrom tabuľky. Jarná časť sa však nerozbehla, pretože prišla prvá vlna pandémie koronavírusu. Napriek tomu v Slovenskej Novej Vsi nemali ťažké srdce a bojujú na čele tabuľky opäť. Aktuálny ročník však do súťaže priniesol aj nováčikov a boj o postupovú priečku bude ešte zaujímavý.

Prišli noví hráči

Prvú vlnu pandémie koronavírusu v mužstve nepocítili, práve naopak, do kádra pribudli ďalší hráči. „Keďže Opoj sa do súťaže túto sezónu neprihlásil, prišli k nám od nich štyria hráči s priezviskom Nejedzchleb. Záujem prejavili už na konci minulého ročníka, tak sme ich oslovili,“ objasnil Kusý.

Všetci štyria Nejedzchlebovci sú v rodinnom vzťahu. Ľuboš Nejedzchleb (45), Peter Nejedzchleb (38) a Vladimír Nejedzchleb (35) sú bratia, najmladší Milan Nejedzchleb (28) je ich synovcom.

S výsledkami dosiahnutými v odohratej časti jesene sú v Slovenskej Novej Vsi pomerne spokojní, aj keď prišli zaváhania.

„V súťaži sú veľmi dobré celky ako Boleráz B, ktorý má kvalitný káder a skúsení hráči bratia Danišovci držia kostru mužstva. Okrem toho majú mladý šikovný káder aj Šúrovce, dobrou hrou sa prezentovala Buková či Suchá nad Parnou, takže súťaž bude na jar ešte veľmi zaujímavá. Očakávame boj o postupovú priečku, pretože ašpirantov na postup je niekoľko,“ pokračoval Kusý.

Útočia na špicu tabuľky

Slovenská Nová Ves sa so ziskom devätnástich bodov drží na druhom mieste v tabuľke. Počas jesennej časti zaváhala dvakrát, a to s lídrom tabuľky z Bolerázu a so Suchou nad Parnou.

„Kým v zápase so Suchou (1:0) nám chýbalo aj futbalové šťastie, pretože na konci prvého polčasu sme inkasovali po chybe, navyše v druhej polovici zápasu sme si vytvorili niekoľko šancí na vyrovnanie, gól sa nám však nepodarilo dať. Boleráz nad nami vyhral jednoznačne 6:0, ako som už spomenul, majú veľmi kvalitný káder,“ zhodnotil tréner mužstva. Zároveň dodal, že po zápase s Bolerázom malo mužstvo pre stret s koronavírusom desaťdňovú karanténu.

Minulú sezónu držala vedenie v tabuľke jednoznačne Slovenská Nová Ves, tentokrát je to Boleráz B, ktorý vysokými výsledkami ukazuje, že prevyšuje kvalitu poslednej ligy. Slovenská Nová Ves však boj o postup nevzdáva, aj keď v mužstve to nie je priorita.

„Ak by sa nám vyhýbali zranenia a káder by zostal pokope, tak by sme sa o postup chceli pobiť, no nedá sa povedať, že si to kladieme za cieľ. Sme malá obec, chceme sa baviť futbalom a sme radi, že k nám v hojnom počte chodia na zápasy domáci fanúšikovia, ale aj diváci z okolitých obcí.“

Podľa slov Andreja Kusého sa na domácich zápasoch pohybuje účasť okolo stovky, dokonca s nimi cestujú fanúšikovia v peknom počte aj na stretnutia von. Práve obdobie bez fanúšikov bolo pre mužstvo pomerne ťažké. „Opatrenia boli kruté pre nás, no hlavne pre našich fanúšikov. U nás sú rodinné väzby, na zápasy chodia celé rodiny aj s deťmi, no posledné dve kolá to bez ich účasti bolo nemé,“ zhodnotil tréner.

Dobrá partia

Najlepším strelcom súťaže je 22- ročný Dávid Čarnogurský, ktorý za deväť kôl nastrieľal súperom osemnásť gólov.

„Dávid mal pred sezónou ponuky aj z iných klubov, no zostal pri chalanoch, pretože je tu dobrá partia a silný kolektív.“ V klube nevychovávajú mládež, obec má okolo 500 obyvateľov a deti navštevujú základnú školu vo Voderadoch. „Naša mládež hráva po okolitých kluboch, pretože nemáme toľko detí, aby sme založili družstvo. Obec sa však bude rozrastať, ideme stavať štyri nové ulice, takže dúfam, že pre nás to bude znamenať prísun hráčov.“

Mládežnícke mužstvo však predsa plánujú v blízkej budúcnosti založiť. „Máme tu silné prípravkárske ročníky a rodičia prejavili záujem, aby ich deti hrali futbal. Baví ich chodiť na ihrisko s rodičmi, takže možno sa nám podarí dať dokopy aspoň najmenších hráčov. Z veľkej časti je to aj o rodičoch, aby dieťa priviedli na ihrisko a podporovali ho v športe, pretože dnes už o futbal medzi deťmi nie je taký záujem, navyše ponuka voľnočasových aktivít je veľmi bohatá.“

Ako už bolo spomenuté, Andrej Kusý okrem funkcie trénera zastáva aj funkciu starostu obce. Donedávna bol ešte sám pevnou súčasťou mužstva. „Sčasti som skončil aj kvôli veku, navyše chodím hrávať futbal aj za výber starostov Slovenska a popri funkcii starostu mi nezostáva veľa voľného času,“ objasnil dôvody Kusý, ktorému pri mužstve na zápasoch aj v tréningovom procese pomáha pán Novák

„Je z Bieleho Kostola, má za sebou trénerské skúsenosti a jeho syn Andej Novák u nás v mužstve hráva.“ Koučovanie mužstva počas zápasu je oveľa jednoduchšie z lavičky ako z hracej plochy. „Keď sa človek snaží viesť mužstvo v zápale hry, často niečo prehliadne, takto si mám čas viacej všímať hráčov či chyby, ktorých sa v zápase dopúšťame, čo je pre nás určite lepšie,“ uzavrel tréner mužstva.