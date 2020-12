Očkovacia látka bude širokej verejnosti k dispozícii okolo Veľkej noci

V prvej vlne by mali byť zaočkovaní zdravotníci, zamestnanci domovov sociálnych služieb (DSS) či pracovníci kritickej infraštruktúry.

23. dec 2020 o 14:47 TASR

BRATISLAVA. Očkovacia látka proti novému koronavírusu bude širokej verejnosti na Slovensku k dispozícii zrejme okolo Veľkej noci na budúci rok. Slovensko je na očkovanie pripravené. V bilancii aktuálneho roka to pre TASR uviedlo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

Ambíciou je zaočkovať viac ako tri milióny ľudí

Aktuálne je k dispozícii 25 miest, kde sa postupne bude uskladňovať a následne podávať očkovacia látka. Počet týchto miest sa bude postupne navyšovať.

Pripravené sú podľa rezortu zdravotníctva už nemocnice v Nitre, Bratislave, Banskej Bystrici či Košiciach. "Našou ambíciou je, aby na Slovensku bolo následne počas roka komplexne zaočkovaných viac ako tri milióny ľudí, teda približne rovnaký počet ľudí, ktorí absolvovali celoplošné a plošné testovanie. V takom prípade bude účinná kolektívna imunita a vírus eliminovaný," priblížila hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

V prvej vlne by mali byť zaočkovaní zdravotníci, zamestnanci domovov sociálnych služieb (DSS) či pracovníci kritickej infraštruktúry. V druhej vlne by mali byť očkovaní klienti DSS, pacienti nad 65 rokov či chronicky chorí. Tretia vlna očkovania by sa mala dotknúť populácie s vysokým rizikom šírenia ochorenia a v štvrtej vlne pôjde o obyvateľov Slovenska nad 18 rokov.

Bez doplatku a dobrovoľné

MZ SR zdôraznilo, že očkovanie bude bez doplatku a na dobrovoľnej báze. Bude sa naň dať objednať na konkrétne miesto v presný čas prostredníctvom portálu www.korona.gov.sk.

Celkovo má krajina zakontrahovaných približne 18 miliónov vakcín. Aplikovanie prvej vakcíny bude za účasti médií. "Osobu, ktorá bude ako prvá očkovaná v našej krajine, odprezentujeme o krátky čas. Bude to človek, ktorý prichádza do kontaktu s nakazenými a je rešpektovanou osobou vo svojej oblasti," zdôraznila Eliášová.

SR sa ako členský štát Európskej únie zapojila do spoločného verejného obstarávania vakcín prebiehajúceho pod záštitou Európskej komisie. Ako cieľ v rámci tohto spoločného obstarávania si zaumienila obdržať a zakúpiť vakcíny pre minimálne tri milióny obyvateľov Slovenska.

MZ SR doplnilo, že každý dodávateľ vakcíny má špeciálne požiadavky na skladovanie, mrazový a chladový reťazec podľa konkrétnej typológie vakcín. Počet vakcinačných miest sa bude zväčšovať s navyšovaním počtu dovezených vakcín pokrývajúc všetky okresy SR.

Súčasne budú zriadené mobilné očkovacie tímy, ktoré budú očkovať klientov pobytových zariadení sociálnych služieb. Každý dodávateľ bude mať nastavené podmienky distribúcie a skladovania individuálne a tieto sa budú operatívne prerokovávať s dodávateľmi podľa aktuálneho stavu situácie a potrieb vakcinačných miest.

Potrebný bude certifikát o negatívnom teste

V deň očkovania pacient príde na daný čas na očkovanie s certifikátom o negatívnom antigénovom teste na báze mRNA, platným maximálne 24 hodín.

Identifikuje a eviduje sa očkovaný pacient. Následne sa overí vykonanie a negatívny výsledok antigénového testu. Pacient vyplní dotazník o svojom zdravotnom stave. Taktiež sa overí, že nie sú iné kontraindikácie k očkovaniu, najmä, že pacient nemá prejavy akútnej infekcie, teda horúčku, nádchu, kašeľ či bolesti hrdla.

Potom pacient podpíše informovaný súhlas s očkovaním a preočkovaním, dostane potvrdenie o podaní očkovacej látky. Súčasne ho upozornia, že po podaní vakcíny musí ostať v čakárni pre pacientov s podanou vakcínou.

Zároveň sa oboznámi s predpokladanými vedľajšími účinkami ako napríklad bolestivosť, začervenanie v mieste vpichu a eventuálne celkové prejavy – mierna horúčka, myalgie. Po podaní očkovacej látky zostane pacient v čakárni ambulancie 30 minút.