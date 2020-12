Obyvatelia Farárskeho sa čoskoro dočkajú pitnej vody

Vodárenská spoločnosť investovala do vodovodu približne 200-tisíc eur.

18. dec 2020 o 10:13 SITA

TRNAVA. Trnavská vodárenská spoločnosť vybudovala vodovod s pitnou vodou do lokality Farárske, ktorá patrí k Trnave.

Vodárenská spoločnosť investovala do vodovodu približne 200-tisíc eur. Obyvatelia Farárskeho sa tak začiatkom budúceho roku budú môcť pripojiť na rozvody pitnej vody.

V súčasnosti im tečie len úžitková voda, v septembri asi dva týždne nemali žiadnu. Pred jednou z bytoviek je už vytiahnuté zo zeme potrubie s kohútikom, takže ľudia si pitnú vodu môžu nabrať do nádob priamo tam.



Trnavská vodárenská spoločnosť podľa generálneho riaditeľa Vladimíra Púčika potiahla vodovod až pred jednotlivé nehnuteľnosti, teraz si musia obyvatelia Farárskeho vybudovať vodomerné šachty a požiadať o pripojenie.

Ak by to počasie umožnilo, domácnosti by mohli byť na pitnú vodu pripojené koncom januára, začiatkom februára. V usadlosti sú štyri menšie bytovky a niekoľko rodinných domov, záujem o pripojenie na pitnú vodu majú podľa Púčika prakticky všetci.



V časti Farárske, bývalom poľnohospodárskom majeri tri kilometre od krajského mesta smerom na Špačince, žije asi 40 rodín, spolu približne 120 obyvateľov.

Oficiálne je Farárske jednou z ulíc krajského mesta Trnava. Ľudia tu mali vždy k dispozícii len úžitkovú vodu, ktorú im dodávala poľnohospodárska spoločnosť Semat Trnava. Tá po tom, ako jej samospráva Trnavy vyrubila miestny poplatok za rozvoj vo výške 67-tisíc, oznámila, že už ďalej nebude zásobovať obyvateľov Farárskeho vodou.

V septembri naozaj vodu odstavila, Trnavská vodárenská spoločnosť zareagovala zabezpečením vody cisternami. Po asi dvoch týždňoch spoločnosť Semat Trnava dočasne dodávku úžitkovej vody obnovila.