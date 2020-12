V kraji tento rok opravili 60 km ciest

Súťažami sa podarilo znížiť cenu prác o viac ako polovicu.

18. dec 2020 o 8:50 TASR

TRNAVA. V rámci 37 úsekov opravil Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v tomto roku takmer 60 kilometrov ciest II. a III. triedy.

Z nich bolo 33 zrekonštruovaných z kapitálových výdavkov samosprávneho kraja. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie TTSK.

Súťažami sa podarilo znížiť cenu prác o viac ako polovicu. Predpokladané hodnoty zákaziek boli na úrovni viac ako deväť miliónov eur, pričom konečná cena dosiahla po verejnom obstarávaní len 4,3 milióna eur. Štyri úseky boli zmodernizované zo zdrojov Európskej únie.

"Kým za prvé dva roky sa nám podarilo opraviť viac ako 40 kilometrov ciest, v tomto roku sme pridali. Vďaka transparentným súťažiam sme dokonca získali peniaze na ďalších 16 rekonštrukcií," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

Stavebné práce sa uskutočnili aj na 16 pridaných úsekoch v tomto roku. Na troch z nich ešte rekonštrukcie nie sú ukončené, nakoľko boli zistené nedostatky. Počas priaznivých poveternostných podmienok bude na časti úsekov kompletne dokončené vodorovné dopravné značenie.

"Ľudia dostali k dispozícii kvalitnejšie a hlavne bezpečnejšie cesty. Inak tomu nebude ani na budúci rok. V rozpočte počítame s 10 miliónmi na 51 ďalších investícií. Pôjde o 34 úsekov ciest a 17 mostov," doplnil predseda TTSK.

Popri cestách sa župa pustila aj do opráv mostov. V končiacom roku ich bolo opravených šesť. Ďalšie, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave, by mali byť zrekonštruované do konca aktuálneho funkčného obdobia. Najväčšia takáto investícia sa bude týkať cestného mosta cez rieku Váh v Hlohovci.