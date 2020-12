Trnavský kraj zmodernizoval 60 kilometrov ciest

S opravami budú pokračovať aj v budúcom roku.

17. dec 2020 o 15:46 SITA

TRNAVA. Trnavský samosprávny kraj v tomto roku opravil takmer 60 kilometrov ciest II. a III. triedy. Je to zhruba o tretinu viac ako v predchádzajúcich rokoch.

Predpokladaná hodnota zákaziek na všetkých 37 úsekov ciest bola vyčíslená na viac ako 9 miliónov eur, prostredníctvom verejného obstarávania sa výslednú cenu podarilo znížiť na 4,3 milióna eur. Štyri úseky ciest boli zmodernizované z peňazí Európskej únie, všetky ďalšie z vlastných zdrojov.



„Kým za prvé dva roky sa nám podarilo opraviť viac ako 40 kilometrov ciest, v tomto roku sme pridali, a to ani nie je volebný rok. Systematickým prístupom k obnove regionálnych ciest sme pre ľudí v kraji opravili celkom 60 kilometrov ciest na 37 úsekoch. Vďaka transparentným súťažiam sme dokonca získali peniaze na ďalších 16 rekonštrukcií,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič. Na troch pridaných rekonštrukciách ešte prebieha odstraňovanie zistených nedostatkov.



S opravami budú pokračovať aj v budúcom roku. V rozpočte je na 51 investičných akcií vyčlenených 10 miliónov eur. Pribudnúť by malo 34 opravených úsekov ciest a 17 mostov. V budúcom roku by sa mali začať aj práce na oprave cestného mosta cez Váh v Hlohovci, čo bude najväčšia investičná akcia do cestnej infraštruktúry.



Trnavský samosprávny kraj má vo vlastníctve takmer 1 600 kilometrov ciest, z toho 525 kilometrov tvoria cesty II. triedy a viac ako tisíc kilometrov cesty III. triedy. Na týchto cestách sa nachádza aj 387 mostov.

