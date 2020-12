Cesta v Horných Orešanoch nepatrila nikomu, až teraz ju zaradili do cestnej siete

Cesta viac ako tridsať rokov nepatrila nikomu, nemala vlastníka, ani správcu.

16. dec 2020 o 9:10 SITA

TRNAVA. Ministerstvo dopravy a výstavby SR zaradilo 15. decembra cestu v Horných Orešanoch (okres Trnava), miestnej časti Majdánske, do cestnej siete. Na žiadosť trnavskej župy dostala táto takmer 1 700 metrov dlhá komunikácia označenie III/1305.

Cesta viac ako tridsať rokov nepatrila nikomu, nemala vlastníka, ani správcu. Záležitosťou sa v roku 2014 na výjazdovom rokovaní v Horných Orešanoch zaoberala aj vláda SR vedená Robertom Ficom, ale problém vtedy nevyriešila.

"Tejto téme som sa venoval už ako poslanec parlamentu. Hneď po nástupe do funkcie župana sme spolu s tímom prejavili reálnu ochotu pomôcť obyvateľom miestnej časti Majdánske. V priebehu troch rokov sa nám podarilo zaradiť cestu do cestnej siete a blížime sa k jej prebraniu do nášho majetku a správy,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Most v roku 2016 postavili z úveru

Zaradenie komunikácie do cestnej siete, o ktoré župa požiadala v júli 2020, je kľúčovým predpokladom na umožnenie zabezpečenia jej riadnej správy, údržby a aj rekonštrukcie. Aby mohol Trnavský samosprávny kraj prevziať cestnú komunikáciu do správy, bolo potrebné majetkovo vysporiadať pozemky pod ňou.



Cestu vybudovala Štátna melioračná správa ako účelovú komunikáciu pri stavbe vodnej nádrže v Horných Orešanoch. Po zániku tejto organizácie bol jej majetok postupne delimitovaný na rôzne nástupnícke organizácie, cesta však nie. Ako problém sa to ukázalo v roku 2011, kedy mohutná prívalová vlna na potoku Parná vzala most pred časťou Majdánske.

Až vtedy sa zistilo, že most ani cesta nemajú žiadneho vlastníka, preto nemá kto nový most postaviť. Dočasný náhradný most poskytla Správa štátnych hmotných rezerv, v roku 2016 betónový most postavila z úveru obec Horné Orešany.

