Mocný opasok strieda Škriatkovo kúzlo. Trnava má ďalšiu hru

Škriatkovo kúzlo je druhá originálna hra z produkcie mesta. Bude online celú zimu.

16. dec 2020 o 6:16 Peter Briška

TRNAVA. Aj napriek pandemickej situácii sa samospráva snaží potešiť nielen domácich obyvateľov, ale i návštevníkov Trnavy.

Hru pripravilo mesto v rekordne krátkom čase, aby si ju mohli Trnavčania zahrať už v období adventu. Vďaka nej ožil v meste nevšedný mikrosvet za oknami, kde sa trnavskí škriatkovia kúpu v polievke či rozpletajú svetre a je s nimi celkom slušná zábava.

„Hra je vytvorená pre mobilné telefóny a prevedie vás ôsmimi čarovnými miestami v centre mesta, v ktorých hlavný hrdina hľadá sladkú vôňu domova,“ povedal za mesto Trnava Ján Novák, ktorý hru koordinuje. Podľa jeho slov, najkrajší zážitok sľubujú tvorcovia potme, lebo inštalácie v oknách sú špeciálne nasvietené.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/Sif-uZx72bQ

„Na rozdiel od Mocného opasku sme sa v tejto hre nevydali cestou histórie, ale vybrali sme si ako žáner rozprávku. Na hre pracovalo množstvo ľudí rôznych profesii a veríme, že príbehu o nezbedných škriatkoch domových sa podarí prebudiť v meste kúzlo Vianoc v pravý čas,“ hovorí Peter Cagala, šéf kultúry mesta Trnava. Hru predstaví Trnava aj v rámci kandidačného projektu na prestížny titul Európske hlavné mesto kultúry 2026.

Veľká túžba

„Celý príbeh hry je o jednej veľkej túžbe malého škriatka, ktorý sa chce usadiť a nájsť sladkú vôňu domova, ale nevie ako a nevie kde. Jediné, čo sa v návodoch na hľadanie sladkého domova píše, že ak nenájde svoj domov do polnoci, škriatkovo kúzlo nadobro pominie. Dúfame, že sa v Trnave nájdu deti, ktoré škriatkovi v starej topánke pomôžu nájsť domov včas. Ak vám môžem poradiť, pribaľte si na cestu aj jednu maslovú sušienku. Škriatkovia v našej hre sú totiž nielen nezbední, ale aj celkom maškrtní,“ predstavuje príbeh scenáristka Jana Pekárková. Sľubuje v hre okrem peknej myšlienky o hľadaní domova množstvo prekvapivých situácií a humoru.

Cesta škriatka, zdá sa, bude napínavá a veľmi živá. Inštalácie, ktoré deti za oknami v hre Škriatkovo kúzlo navštívia, sú interaktívne. Mobilom priamo v scéne zasvietite škriatkovi lampu či roztočíte hodiny.

Okno na Divadelnej

Zelené okno na Divadelnej ulici vám dokonca zahrá každý deň inú skladbu alebo vianočnú koledu, ktorú cvičí jeden zo škriatkov na originálnom hudobnom nástroji, tzv. trúbšlakčele. Stačí len zaklopať v správnej chvíli.

„Bola to zaujímavá realizácia. Svety, ktoré deti navštívia, sú vlastne trojrozmerné ilustrácie so svetlom a farbami, pohyblivými mechanizmami a malými bábkami,“ dodala výtvarníčka Naďa Salbotová, ktorá spolupracovala aj na sochách na trnavských hradbách. K pôvodnému tvorivému tímu Mocného opasku pribudla aj scénografka Barbora Rajčanová. Jej prácu ste mohli vidieť aj v hudobnom filme Spievankovo a Kráľovná Harmónia. „Vždy ma bavili príbehy mikrosvetov a bežných vecí, ktoré máme okolo seba, ale nevenujeme im spravidla výraznejšiu pozornosť. Vymýšľať scény v rámci krásne napísanej rozprávky o domových škriatkoch, kde si môžu deti aktivovať kompas či hrať sa na detektívov, ma veľmi bavilo,“ povedala.

Keďže súčasná hra je technologicky zložitejšia ako Mocný opasok, mesto prizvalo do tímu aj pomoc z Ústavu aplikovanej mechaniky a mechatroniky, Patrika Grosingera, ktorý prepájal akciu na scénach s programátorom hry Martinom Polákom.

Pre smartfóny

Aj napriek tomu, že je to hra pre súčasné smartfóny, budete mať miestami príjemný pocit, že nepozeráte do mobilu: „Kresby v hre sú založené na tradičnej ilustrácii, všetky tlačidlá a interakcie sú ručne prekreslené, vďaka čomu hra pôsobí mäkko, pripomína knižky nášho detstva a staré zabudnuté príbehy v nich,“ približuje vizuálnu stránku hry ilustrátor Ján Baláž.

Škriatkovým kúzlom vás bude sprevádzať rozprávková hudba, ktorú skomponoval na mieru skladateľ Tomáš Köppl: „Vianočná nálada si pýtala zvonivé zvuky, čelestu, glockenspiel, temnejšie scény, naopak, hlbšie položené sláky a bicie.

Hudba je súčasťou príbehu a sprevádza hráčov aj medzi stanoviskami, aby nevypadli z čarovnej atmosféry, tak verím, že sa bude malým aj veľkým páčiť.“

Na konci hry vás čaká prekvapenie. Zistíte nielen to, či sa škriatkovi podarilo nájsť sladkú vôňu domova, ale aj ako so škriatkom udržiavať dobré vzťahy a aký je vlastne ten váš rodinný škriatok. Alebo to už viete?

Škriatkovo kúzlo Hra Škriatkovo kúzlo sa začína pri Mestskej veži, pokračuje na Nádvorie na Divadelnú ulicu a končí kúsok od radnice. Cesta trvá asi polhodinu, čo sa tvorcom zdalo ako ideálny čas na zimnú rozprávku. Vypočítali, že deti počas hry spravia asi 1400 krokov. Koľko je to škriatkovských, zistíte vďaka vtipnému prevodníku krokov v hre. K jednotlivým oknám vás budú navigovať ilustrované videá. Vďaka spoľahlivej žltej šípke by ste nemali zablúdiť. Rozprávačom príbehu sa stal trnavský herec Daniel Heriban.