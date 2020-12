Mesto Hlohovec ide do rozpočtového provizória

Primátor upozornil, že provizórium v sebe zahŕňa aj riziko, že mesto nebude môcť v prípade potreby po 10. januári investovať do eventuálneho ďalšieho testovania na ochorenie COVID-19 a testovanie sa nebude môcť uskutočniť.

16. dec 2020 o 16:30 TASR

HLOHOVEC. Poslanci mestského zastupiteľstva Hlohovca neodsúhlasili na utorkovom pokračovaní decembrovej schôdze návrh rozpočtu na rok 2021. Mesto tak bude fungovať v rozpočtovom provizóriu. Primátor Miroslav Kollár upozornil, že to v sebe zahŕňa aj riziko, že mesto nebude môcť v prípade potreby po 10. januári investovať do eventuálneho ďalšieho testovania na ochorenie COVID-19 a testovanie sa nebude môcť uskutočniť.

"Vzhľadom na to, že sme v rozpočtovom provizóriu a nemáme v rozpočte 2020 žiadnu položku týkajúcu sa koronakrízy, nebudeme môcť takéto testovanie v meste zabezpečiť," konštatoval primátor. Znamenať by to mohlo aj, že Hlohovec by mohol v prípade, ak by bolo podmienkou na uvoľnenie opatrení pretestovanie miest, zostať "zatvorený" o ďalšie týždne. "Bude to v dôsledku tohto provizória, ktorého dôvody nepoznám," doplnil primátor.

V piatok sa nedostavil dostatočný počet poslancov

Utorkové zasadnutie poslancov sa konalo po tom, ako riadnu schôdzu vo štvrtok 10. decembra primátor prerušil pre neskorú hodinu. Pokračovanie určil na nasledujúci deň, avšak v piatok (11. 12.) sa nedostavil dostatočný počet poslancov, aby mohlo zastupiteľstvo rokovať a hlasovať o rozpočte. Následne stanovil primátor pokračovanie na sobotu (12. 12.) dopoludnia, ale dopadlo to rovnako.

"Neodsúhlasenie rozpočtu znamená žiadne opravy škôl, žiadne opravy mestského majetku. Nič z 50 plánovaných investičných akcií," povedal Kollár. "Môžeme zabudnúť na pripravovanú parkovaciu politiku, realizáciu priechodov pre chodcov, bezbariérové úpravy chodníkov.

Ak uspejeme so žiadosťami o dotáciu na cyklotrasy a vodozádržné opatrenie, o tieto peniaze prídeme, pretože nebudem môcť podpísať zmluvy, nebude modernizácia verejného osvetlenia, oprava strechy zariadenia pre seniorov ani nákup pre nich potrebného auta, multifunkčné ihrisko a neurobia sa viaceré projektové dokumentácie," konštatoval primátor.

Povedal, že od skupiny poslancov, ktorá hlasovaním dosiahla neprijatie rozpočtu, očakáva návrh riešenia situácie.