Mladí ľudia s veľkým srdcom

Študenti Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa správajú v dnešných dňoch tak, ako by sa mali asi všetci – s pochopením a otvoreným srdcom.

Sú pripravení pomôcť a aktívne podporiť tých, ktoríto potrebujú. Nielen v období pandémie COVID19, ale počas celého svojho štúdia na univerzite. Pod vedením zapálených a aktívnych pedagógov a zamestnancov Katedry sociálnych služieb a poradenstva sa aktívne zapájajú do diania okolo seba, do pomoci, kde to treba a v oblastiach, ktoré možno nie sú lukratívne a viditeľné na prvý pohľad... Podávajú pomocnú ruku, poskytujú materiálnu pomoc, ale hlavne svoju prítomnosť. Svoju ochotu počúvať, snahu pomôcť pri prekonávaní neľahkých životných osudov a krízových situácií.

Vedúca Katedry sociálnych služieb a poradenstva FSV doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.: „Naši študenti sa do sociálnych aktivít zapájajú nielen na univerzite a na podnet učiteľov. Sú to šikovní mladí ľudia, ktorí sa akosi prirodzene aj vo svojom prostredí, teda v miestach svojho bydliska, zapájajú do rôznych aktivít a činností. Zdôrazňujeme im, že v týchto ťažkých časoch pandémie COVID-19 je potrebné pomáhať tým, ktorí to potrebujú, ale hlavne, že vždy sa treba pozerať okolo seba a byť príkladom i pre ďalších.“

Výzorom mnohokrát ešte ako deti, ale srdcom a tým, čo dokážu, sú dospelí. Tak ako v prvej vlne pandémie COVID-19 pomáhali ako dobrovoľníci, pokračujú v dobrovoľníctve aj v druhej vlne. Výpočet ich aktivít je dlhý.

V oblasti pomoci znevýhodneným spoluobčanom a ohrozeným skupinám pomáha v najvyššej miere 8 študentiek a študentov bakalárskeho stupňa štúdia Viktória, Kristína, Štefan, Sebastian, Samir, Petra, Rastislav, Peter a 2 študentky magisterského štúdia Terézia a Katarína. V súčasnej zlej situácii a obmedzeniach v súvislosti s pohybom a stretávaním sa aktívne venujú dobrovoľníctvu – roznášajú rúška, niektorí sa zapojili do celoplošného testovania, nakupujú a zabezpečujú upratovanie pre starších príp. chorých a opustených ľudí, nosia obedy seniorom.

Okrem konkrétnej pomoci v súčasnom neľahkom období pomáhajú celoročne – pracujú v centrách pomoc i rodinám, koordinujú podujatia pre deti zo slabších sociálnych vrstiev. Sebastian sa napr. venuje práci v kresťanských združeniach, dobrovoľníctvo študentky Katky je vítané v Azylovom dome Tamara v Trnave. Študentka Terézia sa tiež venuje i práci v hospici, pričom sa zapojila aj do organizácie zbierok pre hospic, ale i zbierok pre krajiny 3-tieho sveta. Okrem toho zveľaďuje i opustené hroby, Samir zabezpečuje pomoc starším ľuďom.

Študent Rasťo pomáha zdravotne znevýhodneným občanom (so zrakovým deficitom). Kristína sa prejavuje aj vo svojej obci, kde na miestnej úrovni získala za pomoc seniorom a obci ocenenie „aktívny mládežník“, Viktória aj Štefan venujú veľa času deťom – aktívne spolupracujú na akciách Deň rodiny, Deň detí, podporujú deti vyrastajúce v náhradných rodinách a odchovancov detských domovov a pod.

Je toho veľa – máme sa čo od týchto študentov učiť. Verím, že dobré srdce a chuť pomáhať im pretrvá i do ďalšieho života.

Ing. Štefánková Jana, Ph.D. Odd. práce s verejnosťou UCM

