Občanom rozdajú biologicky rozložiteľné vrecká

Radnica rieši triedenie. Pribudne 40 odpadových nádob na bioodpad

14. dec 2020 o 8:37 TASR

TRNAVA. V meste Trnava pribudne štyridsať 120-litrových hnedých odpadových nádob na kuchynský bioodpad. Informovalo o tom mesto na webovej stránke.

Budú určené na tepelne upravené aj neupravené zvyšky potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu, starý chlieb a pečivo, mliečne výrobky, vajcia a výrobky z nich, potraviny po záručnej dobe a znehodnotené potraviny.

"Okrem toho sa do nich budú dať vyhodiť aj zvyšky kvetov a rastlín. Nádoby sa budú vyprázdňovať dvakrát týždenne. Ich veko je uspôsobené na to, aby sa automaticky zatváralo a chránilo obsah nádoby pred hlodavcami," uviedlo mesto.

Prvá etapa

Nové kontajnery budú v prvej etape prioritne určené pre obyvateľov bytových domov, keďže ľudia žijúci v rodinných domov majú na nakladanie s kuchynským odpadom viac možností.

Mesto bude začiatkom roka distribuovať do prvých 10.000 domácností špeciálne košíky a balíky biologicky rozložiteľných a kompostovateľných vreciek na kuchynský bioodpad.

Vrecká, ktoré občania od samosprávy dostanú, sú jediným obalom, v ktorom môže byť kuchynský bioodpad vyhodený do hnedej nádoby. Vyzbieraný odpad poputuje do bioplynovej stanice, samospráva však pripravuje projekt novej mestskej kompostárne, kde sa bude v budúcnosti kuchynský bioodpad zhodnocovať.

Mesto upravilo limit zmesového komunálneho odpadu zo štyroch litrov na osobu na dva litre. Zmenu odhlasovalo mestské zastupiteľstvo prijatím nového všeobecne záväzného nariadenia o komunálnych odpadoch.

Efektivita vývozov

Súčasne sa mení aj frekvencia vývozu komunálneho odpadu z rodinných domov z týždennej na dvojtýždennú.

"Cieľom je zefektívniť zber zmesového komunálneho odpadu vzhľadom na to, že separovaním vieme jeho podiel podstatne znížiť, častejší vývoz komunálu by bol preto nadbytočný. Týmto spôsobom sa podarí ušetriť viac než 120.000 eur ročne, ktoré investujeme do novej služby zberu kuchynského bioodpadu. Zároveň tým vykryjeme rozdiel medzi príjmami a výdavkami v odpadovom hospodárstve, kde sme zatiaľ stále v mínuse," uviedol zástupca primátora Tibor Pekarčík.