Mestské zastupiteľstvo malo rokovať o rozpočte, poslanci neprišli

Primátor Miroslav Kollár zvolal pokračovanie rokovania o rozpočte mesta Hlohovec na rok 2021 na dnes. Prišlo len päť poslancov.

12. dec 2020 o 15:37 SITA

HLOHOVEC. Mesto Hlohovec nemá ešte schválený rozpočet na rok 2021. Mestské zastupiteľstvo malo v rokovaní o rozpočte pokračovať dnes, prišlo však len päť poslancov. K rozpočtu a ďalším záležitostiam, ktoré sa týkajú života v Hlohovci, sa majú poslanci mestského zastupiteľstva vrátiť v utorok 15. decembra.

Už rokovali

Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci začalo o rozpočte mesta na budúci rok diskutovať ešte vo štvrtok 10. decembra, primátor Miroslav Kollár (Za ľudí) rokovanie o 20:00 prerušil s tým, že jeho pokračovanie určil na piatok 11. decembra. V piatok prišlo na pokračovanie len šesť poslancov, mestské zastupiteľstvo tak nebolo uznášaniaschopné. Kollár preto zvolal poslancov na sobotu, dnes sa však situácia z piatku zopakovala.

Kollár upozornil, že kým nebude decembrové zasadnutie zastupiteľstva skončené, nemôže podpísať ani uznesenia prijaté 10. decembra. Okrem toho na sociálnej sieti napísal, že ak by Hlohovec nemal schválený rozpočet na budúci rok, nemohol by v januári – februári podpísať dotačné zmluvy na získané granty a mesto by tak mohlo prísť o 600 až 700-tisíc eur.

Už má skúsenosti

Mesto Hlohovec už má skúsenosti s rozpočtovým provizóriom spred dvoch rokov. Bez schváleného rozpočtu vstupovala samospráva do roku 2019.