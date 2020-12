Trnavský súd sa reformy neobáva

Pre Krajský súd v Trnave znamenajú plánované zmeny posilnenie jeho pozície.

13. dec 2020 o 12:52 Robert Kmeťo

TRNAVA. Pripravovaná reforma súdnictva sa priamo dotýka Trnavy, ktorá by po novom by mala zastrešovať celý západoslovenský obvod. Zmeny by mali platiť od augusta 2022.

Pre Krajský súd v Trnave to znamená posilnenie jeho pozície, pretože by mal byť podľa slov jeho predsedu Antona Jačeka odvolacím súdom nielen pre Trnavský, ale aj pre Nitriansky, Trenčiansky a Bratislavský kraj.

Prečítajte si tiež Štyri roky bez úspechu. Vzácny prsteň zaradili medzi najhľadanejšie predmety sveta Čítajte

„Súdna mapa by mala v konečnom dôsledku smerovať k vytvoreniu veľkého Krajského súdu v Trnave pre zhruba 150 až 200 sudcov. Súčinnosť s mestom a vyšším územným celkom bude na vytvorenie takéhoto súdu nevyhnutná. Nepredpokladám dramatické zvýšenie agendy, sudcovia krajských súdov v Trenčíne, Nitre, Bratislave a Trnave totiž vytvoria jeden kolektív a ak zvládajú agendu v obvode západoslovenského kraja, nepredpokladám, že by malo prísť k preťaženiu,“ konštatoval Anton Jaček.