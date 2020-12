Prioritami krajského rozpočtu sú cesty, športoviská a zariadenia sociálnych služieb

V oblasti cestnej infraštruktúry má kraj v rozpočte na budúci rok naplánovaných približne päťdesiat investičných akcií.

10. dec 2020 o 14:29 SITA

TRNAVA. Prioritami rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2021 sú rekonštrukcie ciest, rozvoj športovej infraštruktúry predovšetkým v areáloch stredných škôl, modernizácia zariadení sociálnych služieb a rozširovanie ich kapacít, ale aj modernizácia kultúrnych inštitúcií. Rozpočet v celkovom objeme takmer 217 miliónov eur schválili krajskí poslanci.

V oblasti cestnej infraštruktúry má kraj v rozpočte na budúci rok naplánovaných približne päťdesiat investičných akcií. Najvýznamnejšou z nich je rekonštrukcia cestného mosta cez Váh v Hlohovci, kde kraj ráta s investíciou až 4,5 milióna eur. Peniaze podľa schváleného rozpočtu pôjdu aj na cyklotrasy, predovšetkým do Vážskej a Moravskej cyklomagistrály, tie budú doplnené o cyklotrasy v okolí krajského mesta. Trnavská župa v týchto prípadoch ráta s použitím eurofondov.



Aj keď ochorenie COVID-19 negatívne ovplyvnilo leteckú dopravu, Trnavský samosprávny kraj stále ráta s piešťanským letiskom.

„K zvýšenému využitiu Letiska Piešťany by mohlo dôjsť počas rekonštrukčných prác na letiskách v Bratislave a na Sliači. V tejto súvislosti sa budeme usilovať o rozšírenie ponuky charterových letov i o zavedenie pravidelných letov z a do Piešťan, ktoré by mali zjednodušiť zahraničným turistom návštevu nášho regiónu,“ píše sa v rozpočte na rok 2021, ktorý v stredu schválili trnavskí krajskí poslanci.



Trnavský samosprávny kraj bol podľa župana Jozefa Viskupiča na výpadok daňových príjmov v dôsledku koronakrízy pripravený, preto ich mohol nahradiť z rezervného fondu, ktorý si vytvoril v minulých rokoch.