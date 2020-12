Medzi odpadmi našli funkčné granáty a zbraň

Policajný pyrotechnik zasahoval v pondelok na trnavskom smetisku.

9. dec 2020 o 12:45 Martina Radošovská

TRNAVA. V podvečerných hodinách našli pracovníci obsluhujúci triediacu linku, nebezpečný materiál. Medzi odpadmi sa voľne povaľovali dva granáty a zbraň.

Ako ďalej informuje trnavská krajská polícia, privolaný pyrotechnik zistil, že ide o dva funkčné granáty juhoslovanskej výroby a krátku brokovú zbraň. Všetky predmety policajti zaistili a tie budú predložené expertom na expertízne skúmanie. Preverovať sa bude aj to, či v minulosti mohla byť zbraň použitá pri páchaní trestnej činnosti.

"Nakoľko išlo o súčasnú muníciu, vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Polícia preveruje všetky okolnosti, za ktorých sa funkčná munícia dostala do smetných nádob. Ak ste videli, ako niekto vyhadzuje podozrivý predmet, alebo poznáte niekoho, kto vlastnil alebo sa chcel takejto munície zbaviť, ohláste to na bezplatnom čísle 158 alebo osobne na policajnej stanici," informuje polícia.