Rezort Piešťany pripravuje kartu s výhodami pre miestnych aj turistov

V iných slovenských regiónoch je podľa výkonnej riaditeľky Rezortu Piešťany Tatiany Nevolnej karta so zľavami veľmi obľúbený a využívaný produkt.

13. dec 2020 o 17:33 SITA

PIEŠŤANY. Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany pripravuje regionálnu kartu výhod pre miestnych aj turistov. Držitelia karty si budú môcť uplatňovať zľavy v reštauráciách, obchodoch, múzeách, na liečebných a wellness procedúrach aj pri návšteve ďalších atraktivít piešťanského regiónu.

Pre obyvateľov okresu Piešťany bude určená ročná karta výhod, turisti budú mať na výber týždennú alebo mesačnú kartu.

Začiatkom roka

Karta bude mať digitálnu aj papierovú formu, jej spustenie v piešťanskom regióne plánuje Rezort Piešťany podľa výkonnej riaditeľky Tatiany Nevolnej začiatkom roka 2021.

„V tejto fáze vyzývam reštaurácie, kaviarne, hotely, penzióny, múzeá, športoviská, obchody a všetky ďalšie subjekty cestovného ruchu v Piešťanoch a okolí, aby sa do projektu zapojili. Naším spoločným záujmom je, aby bola karta atraktívna a ponúkala mnoho výhod. Je to jeden zo spôsobov, ako pritiahnuť do nášho regiónu čo najviac turistov,“ vysvetľuje Nevolná. V iných slovenských regiónoch je podľa nej karta výhod veľmi obľúbený a využívaný produkt.

Nielen mesto

Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany má 20 členov. Okrem mesta Piešťany a Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany sú členmi aj viaceré piešťanské hotely, okolité obce a ďalšie organizácie.

Do projektu karty výhod sa môžu zapojiť všetky subjekty, bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú členmi Rezortu Piešťany.