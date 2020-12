Arriva sa ohradila proti zrušeniu súťaže na MHD v Trnave

Spoločnosť tvrdí, že vo verejnom obstarávaní ponúkla najlepšiu cenovú ponuku.

6. dec 2020 o 14:15 SITA

TRNAVA. Spoločnosť Arriva sa ohradila proti zrušeniu súťaže na služby mestskej dopravy v Trnave.

Arriva tvrdí, že vo verejnom obstarávaní ponúkla najlepšiu cenovú ponuku. Mesto Trnava následne verejné obstarávanie na poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy na obdobie desiatich rokov zrušilo.



„Arriva ponúkla spomedzi uchádzačov najvýhodnejšiu cenu,“ tvrdí riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločnosti Arriva na Slovensku Petra Helecz.

Mesto spoločnosti ako uchádzačovi s najvýhodnejšou cenovou ponukou poslalo doplňujúce otázky, na ktoré Arriva podľa Helecz do dvoch dní odpovedala. Mesto Trnava potom verejné obstarávanie zrušilo s vysvetlením, že neboli predložené viac ako dve ponuky.

Trnava vzápätí vyhlásila nové verejné obstarávanie na služby v období od 1. apríla 2021 do 31. marca 2031. Predpokladaná hodnota zákazky bola opäť vyčíslená na 29 miliónov eur bez DPH.

„Nad takýmto správaním nášho dlhoročného partnera vyjadrujeme poľutovanie a zároveň znepokojenie, pokiaľ ide o transparentnosť a legitímnosť súťaže. Je to o to zarážajúcejšie, že sme v riadnom výberovom konaní a v riadnom termíne predložili najvýhodnejšiu cenovú ponuku. Tým, že sme v nepochopiteľne zrušenej súťaži „vyložili karty na stôl“ a mesto aj konkurencia poznajú našu cenovú ponuku, po tom, čo bola vypísaná nová súťaž s prakticky identickými podmienkami je férovosť ďalšej súťaže ohrozená,“ uviedla v stanovisku k verejnému obstarávaniu Helecz.



Mesto Trnava vypísalo v predchádzajúcom období už niekoľko verejných obstarávaní na poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy, ale dopravcovia ich ignorovali a neprihlasovali sa do nich.

Spoločnosť Arriva Trnava má zmluvu s mestom Trnava na poskytovanie mestskej dopravy platnú do konca tohto roka.