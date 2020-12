Kraj chce začať s rekonštrukciou 50-ročného mosta cez Váh na jar

Predpokladané náklady boli vyčíslené na 4,9 milióna eur.

5. dec 2020 o 7:51 SITA

HLOHOVEC. Trnavský samosprávny kraj vyhlásil verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie mosta cez rieku Váh v Hlohovci.

Predpokladané náklady boli vyčíslené na 4,9 milióna eur, práce majú začať na jar budúceho roka a trvať budú najviac jeden a pol roka.

Vyše päťdesiatročný most je vo veľmi zlom technickom stave. Podľa vlaňajšieho vyjadrenia riaditeľa Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja Dalibora Trebichalského je to dôsledok veku mosta, ako aj intenzity dopravy.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTrnavskyKraj%2Fvideos%2F384143589363311%2F&show_text=false&width=560

„Urobíme všetko pre to, aby bol tento obrovský päťmiliónový projekt financovaný z eurofondov. Po jeho dokončení budú mať Hlohovčania k dispozícii nielen opravený most, ale aj nový plnohodnotný chodník a cyklotrasu po oboch jeho stranách,“ povedal Viskupič.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok FOTO: V Trnave má premiéru hra Futbal alebo Bílý andel v pekle Čítajte

Most sa nachádza na ceste II/513 na okraji Hlohovca. Je takmer 350 metrov dlhý a 11,5 metra široký. Postavený bol v rokoch 1962 – 1964, minulý rok z neho pre problémy so statikou vylúčili nákladnú dopravu nad 12 ton.



Na základe výsledkov diagnostiky bude nosná konštrukcia most zosilnená. Nový statický systém nosnej konštrukcie podľa trnavského župana Jozefa Viskupiča výrazne predĺži životnosť mosta vďaka odstráneniu poškodených kyvných stojok.

Kompletná výmena mostného zvršku sa bude týkať skorodovaného zábradlia, poškodenej monolitickej rímsy, vozovky, odrazných pruhov a ostatných poškodených častí, ktoré spôsobovali napríklad zatekanie nosnej konštrukcie. Vďaka novému riešeniu vzniknú po oboch stranách mosta nové chodníky pre chodcov a cyklistov.