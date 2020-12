Matovič: Niektoré školy sa otvoria, testovanie preberám do vlastných rúk

Tvrdí, že už nechce počúvať výhovorky zo strany ministerstva školstva, keďže vidí ochotu niektorých riaditeľov škôl, starostov i primátorov zapojiť sa do testovania.

2. dec 2020 o 16:37 TASR

BRATISLAVA. Premiér SR Igor Matovič (OĽANO) preberá pilotné testovanie žiakov na ochorenie COVID-19 do vlastných rúk.

Tvrdí, že už nechce počúvať výhovorky zo strany ministerstva školstva, keďže vidí ochotu niektorých riaditeľov škôl, starostov i primátorov zapojiť sa do testovania. Avizuje, že v pondelok (7. 12.) by sa niektoré školy na Slovensku mohli otvoriť. Priznal, že jedna zo škôl, ktorá sa do pilotného testovania zapojí, bude aj súkromná škola, kde chodia jeho dcéry.

