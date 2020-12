V Cíferi dali do prevádzky štyri cykloprístrešky na bezpečné odloženie bicyklov

Do každého sa vojde 20 – 24 bicyklov, dva majú priestor aj pre kolobežky a pri každom je aj niekoľko vonkajších stojanov na bicykle.

2. dec 2020 o 14:47 SITA

CÍFER. Obec Cífer (okr. Trnava) dala do prevádzky štyri cykloprístrešky na bezpečné odloženie bicyklov. Umiestnené sú pri železničnej stanici, pri futbalovom štadióne, Dome kultúry a jeden je pri kúpalisku v miestnej časti Pác.

Do každého sa vojde 20 – 24 bicyklov, dva majú priestor aj pre kolobežky a pri každom je aj niekoľko vonkajších stojanov na bicykle. Obec za prístrešky zaplatila 205-tisíc eur, peniaze na ne získala z dotácie ministerstva dopravy, ktorá bola určená na cyklistickú infraštruktúru.

Do prístrešku s bezpečnostným zámkom je podľa starostu Maroša Sagana možný vstup len s použitím personifikovaného čipu alebo prostredníctvom jednorazového vstupného kódu zaslaného cez SMS. „Zabezpečenie nespočíva len v tom, že cykloprístrešok dokáže otvoriť len osoba s čipom, ale je chránený aj kamerovým systémom. Ak by došlo k akémukoľvek problému, obec dokáže zistiť, ktorý čip bol v danom čase použitý,“ vysvetľuje zabezpečenie bicyklov Sagan. Kamerami je monitorované okrem samotného prístrešku aj jeho najbližšie okolie. Keďže sú bicykle pod strechou, chránené sú aj pred nepriaznivým počasím.

Cyklistická obec

Sagan pripomína, že Cífer je cyklistická obec, bicykel je bežným dopravným prostriedkom na ceste do obchodu, do kostola či do práce. Krádeže bicyklov tu neboli výnimkou, zlodeji to budú mať teraz už ťažšie. Najviac využitý bude podľa starostu prístrešok pri železničnej stanici, kde sa dá presadnúť z bicykla na vlak, a kde bývalo aj najviac krádeží. Naopak, len sezónne využitie bude mať prístrešok pri letnom kúpalisku v časti Pác.



Na budúci rok by mala cyklistom v Cíferi slúžiť aj nová cyklotrasa, ktorá bude dlhá približne 4,4 kilometra. Povedie od železničnej stanice, cez centrálnu časť dediny, až po cestu, ktorá vedie do Trnavy, odtiaľ bude pokračovať do miestnej časti Pác. Pôvodne mala byť už hotová, rôzne komplikácie jej dokončenie oddialili.

