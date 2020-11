O financovaní projektov hlasovali občania

Vyše 20.000 obyvateľov kraja oslovilo 57 projektov z participatívneho rozpočtu.

26. nov 2020 o 6:43 TASR

TRNAVA. Vyše 20.000 obyvateľov Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) rozhodlo o rozdelení 250.000 eur určených na projekty tohtoročného participatívneho rozpočtu (PR).

Prečítajte si tiež Trnava i Piešťany hľadajú dopravcov MHD Čítajte

Spolu 57 občianskych a komunitných projektov vďaka celkovo 69.959 odovzdaným hlasom verejnosti sa dočká v roku 2021 realizácie. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.

Maximálna podpora jedného projektu je 5000 eur. "Nadviazali sme na úspech minulého ročníka PR, ktorý sme zrealizovali ako prvý kraj na Slovensku. Obyvateľom umožňujeme priamo sa podieľať na dianí vo svojom bezprostrednom okolí. Napĺňame tak koncept otvoreného vládnutia a predovšetkým naše motto Spolu tvoríme kraj," povedal Viskupič.

Článok pokračuje pod video reklamou

Do tohto ročníka PR bolo prihlásených 154 občianskych a komunitných projektov, z ktorých 105 sa kvalifikovalo na zaradenie do hlasovania. Pre okres Dunajská Streda bolo vyčlenených v rámci PR 54.000 eur, realizovaných by malo byť 11 projektov, ktoré dostali najvyšší počet hlasov. Na prvom mieste je projekt Tancujúca stodola.

V okrese Galanta to bola suma 42.000, podporu dostalo deväť projektov, najvyššiu projekt Čistá voda - čisté brehy v okolí vôd.

V okrese Hlohovec bude za 20.000 eur podporených všetkých päť podaných projektov, najviac zaujalo MeSto živých tvorov - zachráňme opeľovače.

Sedem projektov dostane podporu v okrese Piešťany v rámci vyčlenenej sumy 28.000 eur, bodovala najmä Revitalizácia záhrady Elektrárne Piešťany.

V senickom regióne získal najviac hlasov projekt Podcasty o spoločenských témach a občianskej angažovanosti, vyčlenených bolo 27.000 eur, podporu získalo sedem projektov.

Od navrhovateľov prišli v tomto roku z okresu Skalica iba tri projekty, určená suma 21.000 eur tak nebola vyčerpaná. Najviac ľudí hlasovalo za Detský integrovaný záchranný systém.

V okrese Trnava skončil ako prvý projekt Relaxačná záhrada pre verejnosť u františkánov, vyčlenených bolo 58.000 eur a do realizácie postúpilo 14 projektov.