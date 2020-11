Alena Jelušová je starostkou Maduníc už od prvých slobodných komunálnych volieb

Z obdobia začiatkov v kresle starostky vyzdvihne vtedajšiu súdržnosť primátorov a starostov bez ohľadu na politické tričko. Dnes sa podľa nej aj združenia samospráv trieštia a starostovia často politikárčia.

25. nov 2020 o 9:42 SITA

MADUNICE. Na Slovensku sa pred tridsiatimi rokmi konali prvé slobodné komunálne voľby, v ktorých si ľudia volili primátorov miest a starostov obci. Z vtedy zvolených predstaviteľov samospráv je vo funkciách už len niekoľko.

V širokom okolí Trnavy zostala aj po troch desaťročiach v kresle len starostka Maduníc v okrese Hlohovec Alena Jelušová.

Na začiatky samospráv spomína s odstupom času v dobrom, hlavne pre inú atmosféru v spoločnosti.

„Aj keď bolo málo peňazí na bežný chod obce a jej rozvoj, bola žičlivá spoločenská atmosféra. Občania boli ochotní pomáhať a ocenili každú, čo i len drobnú zmenu, ktorú sa podarilo urobiť. Štátne orgány nás nezahlcovali zbytočnou administratívou, čo sa o súčasnosti nedá vôbec povedať,“ hovorí Jelušová, ktorá vyhrala komunálne voľby už osemkrát v rade.

Zlomom k horšiemu bol podľa nej tzv. kompetenčný zákon z roku 2002, keď prešlo zo štátu na samosprávy príliš veľa povinností.



Pripúšťa, že vďaka eurofondom je dnes v mestách a obciach viac peňazí, pripomína však aj obrovskú byrokratickú náročnosť a hrozbu korekcií, ktoré môžu samosprávy v prípade jedinej chyby, napríklad pri verejnom obstarávaní, zruinovať.



Starostka Jelušová sa môže hrdo hlásiť k všetkému, čo sa za posledných tridsať rokov v Maduniciach vybudovalo, od kompletnej infraštruktúry cez desiatky nájomných bytov až po opravené školské budovy. Ak by mala vybrať len jednu z investičných akcií, bola by to stavba polyfunkčnej budovy s kultúrnym domom, obecným úradom, poštou a ďalšími funkciami.

„Postavili sme ju v čase, keď úroky z úveru, bez ktorého by sme nemohli stavať, boli vo výške 22 percent. Niektoré mesiace sme nemali ani na výplaty,“ spomína starostka.

Alena Jelušová zvíťazila v prvých slobodných komunálnych voľbách presne pred tridsiatimi rokmi, Madunice však riadi ešte o pár mesiacov dlhšie. Ešte pred voľbami bola po spoločensko-politických zmenách od 1. apríla 1990 kooptovaná do funkcie predsedníčky končiaceho Miestneho národného výboru.