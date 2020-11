Študentské rádio AETTER začalo po 9-tich rokoch vysielať na frekvencii 107,2 FM Trnava

Ide o prvé študentské rádio na Slovensku, ktoré získalo pridelenú frekvenciu a stalo sa tak reálnou súčasťou slovenského rozhlasového prostredia.

22. nov 2020 o 17:24

Rádio Aetter doteraz vysielalo online zo štúdia na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde vzniklo v roku 2011. Pridelením frekvencie získalo nový rozmer.

Rádio sa chce profilovať ako hudobné rádio pre mladú mestskú populáciu. Vo vysielaní prinesie aktuálne hity, brit pop, tanečnú a slovenskú hudbu. Dáva priestor aj novým skladbám zo Slovenska a zahraničia.

Ranný tím rádia Aetter. Zľava: Ivo, Marika, Viki a Mirco. V strede social media guru Martin Vanko. (zdroj: Dominik Mičuda)

„Chceme osloviť najmä mladšiu generáciu poslucháčov a ponúknuť im okrem kvalitnej hudby aj aktuálne témy, rozhovory a podporiť najmä začínajúcu slovenskú hudobnú produkciu,“ upresnil programový manažér rádia Miroslav Kapec. Programová štruktúra bude pozostávať zo živého vysielania, spravodajských blokov a viacerých relácií. Vysielať budú aj naďalej študenti, ktorí tak dostanú príležitosť a motiváciu pôsobiť v reálnom vysielaní. „Teší nás, že z pôvodne malého študentského rádia, ktoré vysielalo online, sa stáva plnohodnotné médium s profesionálnym vybavením, ktoré bude vysielať na FM vlnách, podobne ako ostatné rádiá,“ uviedol Mgr. Andrej Brník, PhD., prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou FMK UCM v Trnave, ktorý je súčasne jedným zo zakladateľov pôvodne študentského rádia.

Rádio Aetter odštartovalo vysielanie na frekvencii 107,2 FM. (zdroj: UCM)

Vedúci rádia Andrej Brník a programový riaditeľ rádia Aetter Miroslav Kapec. (zdroj: Dominik Mičuda)

Rektor UCM v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc. zagratuloval študentom a zamestnancom Fakulty masmediálnej komunikácie k úspechu: „Verím, že sa novému rádiu v éteri bude dariť. Blahoželám všetkým, ktorí sa pričinili o tento úspech a prajem Vám i nám všetkým úspešný štart, vytrvalosť, dobré nápady a predovšetkým… verných poslucháčov. Každý úspech študentov je i úspechom univerzity, ktorá sa snaží podporovať, či už finančne, alebo iným spôsobom (poskytnutím priestorov, zakúpením vybavenia), všetky aktivity, ktoré študenti vykonávajú i mimo štúdia. A čo pre mňa znamená, že ako jediná univerzita na Slovensku máme vlastné rádio s vlastnou frekvenciou? Predovšetkým to, že máme mimoriadnych študentov, ktorí pod vedením mimoriadnych pedagógov dokážu všetko, čo budú chcieť.“ Prvý deň vysielania sa vydaril. Študentské rádio Aetter odštartovalo svoje vysielanie vlastnou piesňou, ktorú naspievali moderátorky rádia pri príležitosti získania frekvencie. Pieseň je prerábkou skladby Close To Me od Ellie Goulding, Dipla a Swea Lee. Potom už nasledovalo klasické vysielanie doplnené o hostí – dekanku Fakulty masmediálnej komunikácie, doc. PhDr. Ľudmilu Čábyovú, PhD., mim. prof., ktorá spomínala aj na začiatky rádia a popriala študentom mnoho úspechov do budúcna.

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Ľudmila Čábyová. (zdroj: Dominik Mičuda)

Následne svojim vystúpením do slávnostnej atmosféry prispeli speváci a hudobníci Adam Ďurica a Bystrík Červený. Prvé vysielanie rádia Aetter sa nieslo v znamení splnených snov. Na otázku, aký sen má do budúcna s rádiom, Miroslav Kapec prezradil, že by bol rád, keby si rádio našlo miesto v slovenskom éteri. Rovnako dodáva, že by si prial, aby bol Aetter kvalitným rádiom a presvedčilo svojím vysielaním aj ľudí, ktorí si myslia, že študenti by sa mali „učiť“ vysielať len v online priestore.

Spevák Bystrík zaspieval svoje hity v poobednej show. (zdroj: Dominik Mičuda)

Adam Ďurica zaspieval naživo svoj najnovší hit Pravdupovediac (zdroj: Dominik Mičuda)

