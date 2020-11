V Trnavskom kraji sa testuje na COVID-19 v 21 obciach

Testovanie je dobrovoľné.

21. nov 2020 o 9:34 SITA

TRNAVA. V Trnavskom kraji prebieha v sobotu a v nedeľu ďalšie kolo antigénového testovania len v približne dvoch desiatkach obcí, ktoré mali v predchádzajúcom kole jedno a viac percent pozitívne testovaných. Ľudia sa môžu dať otestovať od 8.00 do 20.00 h.

Niektorým z nich sa o zvýšený podiel pozitívnych testov v prvom kole „postarali“ ľudia, ktorí nemali v obci trvalý pobyt. Týkalo so to aj Špačiniec v okrese Trnava, kde zaznamenali v prvom kole 32 pozitívnych prípadov, čo bol podiel 1,31 percenta. Až polovica polovica pozitívnych sa prišla do Špačiniec otestovať z iných obcí.



Testovanie sa počas víkendu koná aj v obci Boleráz v okrese Trnava. V prvom kole, na prelome októbra a novembra, tu otestovali takmer 1 700 ľudí, pozitívny výsledok malo 17 z nich. Podiel pozitívnych testov tak dosiahol jedno percento. Starostovia už neorganizujú žiadne poradovníky podľa ulíc, ani podľa priezvisk obyvateľov. Ľuďom pripomínajú, že testovanie počas tohto víkendu nie je povinné a za neúčasť nehrozia žiadne obmedzenia.



„Testovanie je dobrovoľné a je na vašom zvážení, či sa ho zúčastníte a zistíte aktuálnu informáciu o svojom zdravotnom stave,“ informovala obyvateľov obce Križovany nad Dudváhom v okrese Trnava starostka Svetlana Královičová.

Kompletný zoznam miest, kde prebieha testovanie, nájdete na stránke somzodpovedny.sk.



V Trnavskom kraji sa prvé kolo testovania na ochorenie COVID-19 konalo 31. októbra a 1. novembra vo všetkých obciach. Druhé kolo o týždeň neskôr bolo len v okresoch Skalica, Senica a Dunajská Streda. Tieto okresy mali v prvom kole testovania viac ako 0,7 percenta pozitívnych.