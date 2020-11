Pri trnavskej nemocnici sa menia časy testovania na ochorenie COVID-19

Časy testovania PCR testami a antigénovými testami nie sú rovnaké, antigénové testovanie bude k dispozícii len počas pracovných dní.

20. nov 2020 o 18:00 SITA

TRNAVA. V Trnave sa menia časy testovania na ochorenie COVID-19 antigénovými testami aj PCR testami. Na parkovisku pri nemocnici bude antigénové testovanie možné len počas pracovné dni, PCR testy tu budú robiť aj v sobotu.

PCR testovanie bude k dispozícii od pondelka do piatka vždy od 7:30 do 11:30 a od 12:00 do 15:00, v sobotu od 7:30 do 13:30, v nedeľu testovanie nebude.

Na PCR testovanie je podľa Mateja Martoviča z Fakultnej nemocnice v Trnave potrebná registrácia cez stránku www.korona.gov.sk, prostredníctvom regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo cez všeobecného lekára.

Antigénové testovanie bude na odbernom mieste pri nemocnici od utorka 24. novembra k dispozícii len cez pracovné dni od 8:00 do 11:30 a od 12:00 do 16:00. Na antigénové testovanie sa netreba registrovať.



Testovanie v Trnave zabezpečuje Fakultná nemocnica Trnava a neštátne zdravotnícke zariadenie AnalytX. Hasiči už testovanie v Trnave nevykonávajú.