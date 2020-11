Bronzovú sochu poškodila stavebná firma

Stavebná spoločnosť sa ospravedlnila a zabezpečí opravu sochy budovateľa kúpeľov Ľudovíta Wintera.

19. nov 2020 o 14:48 SITA

Piešťany. (Zdroj: By Palickap - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69056241)

PIEŠŤANY. Bronzovú sochu Ľudovíta Wintera v Piešťanoch poškodila stavebná firma pri pokuse o jej navrátenie na Kolonádový most. Socha budovateľa piešťanských kúpeľov bola počas rekonštrukcie mosta dočasne preložená na Kúpeľný ostrov.

Spoločnosť Swietelsky-Slovakia sa za poškodenie diela ospravedlnila s tým, že zabezpečí jeho opravu do pôvodného stavu. Informovala o tom piešťanská radnica.



Podľa primátora Piešťan Petra Jančoviča je neospravedlniteľné, že bez akéhokoľvek povolenia a predošlej konzultácie s majiteľmi sochy, vedením mesta, riaditeľstvom kúpeľov alebo Krajským pamiatkovým úradom v Trnave sa s umeleckým dielom nešetrne manipulovalo a prišlo k znehodnoteniu bronzovej sochy.

Občianske združenie Pro Winter, ktoré iniciovalo zhotovenie sochy a zbieralo na ňu peniaze, nemá zatiaľ k dispozícii podrobnejšie informácie o rozsahu poškodenia a čaká na odborný posudok.

Budovateľ Winter

Bronzovú sochu Ľudovíta Wintera odhalili na Kolonádovom moste v máji minulého roku. Jej autor Roman Hrčka posadil podnikateľa v kúpeľníctve na známom moste na lavičku.

Ľudovít Winter sa významnou mierou zaslúžil o vybudovanie piešťanských kúpeľov a o to, že sa dokázali presadiť na medzinárodnej úrovni. O jeho sochu sa postaralo občianske združenie Pro Winter, ktoré niekoľko rokov organizovalo na tento účel finančnú zbierku.



Piešťanský Kolonádový most je architektonickým unikátom, patrí k najdlhším krytým mostom na Slovensku. Most, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, prechádza zásadnou rekonštrukciou za 1,7 milióna eur.