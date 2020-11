Kino Hviezda nemá čo premietať. Divadlo začína hrať v piatok

Systém distribúcie filmov sa zatiaľ nepodarilo obnoviť.

19. nov 2020 o 6:55 SITA

TRNAVA. Kino Hviezda v Trnave zatiaľ neobnovilo premietanie filmov, pretože nemá čo premietať. Pandemická komisia rozhodla o otvorení kín a niektorých ďalších prevádzok s obmedzeniami od pondelka 16. novembra, systém distribúcie filmov sa zatiaľ nepodarilo obnoviť.

„Samozrejme, že by sme radi premietali čo najskôr, a spravíme všetko pre to, aby to tak bolo, ale v prvom rade musíme mať čo premietať. Komunikujeme s distribútormi na podmienkach, za ktorých nám vedia ponúknuť nové snímky. Premiéry sú totiž plánované centrálne na rovnaký termín vo viacerých krajinách, stupeň preventívnych opatrení v súvislosti s koronavírusom je v každom štáte iný,“ povedala hovorkyňa trnavskej radnice Veronika Majtánová.

Kino Hviezda je podľa nej pripravené premietať aj bez predaja občerstvenia. Prevádzkovateľom kina je Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava. Zatvorené zostávajú aj kiná siete Cinemax.

Situácia v divadle

Divadlo Jána Palárika v Trnave po pandémiou vynútenej prestávke začne hrať v piatok 20. novembra, keď uvedie verejnú generálku dlho očakávanej noviny Futbal alebo Bílý andel v pekle.



Pandemická komisia vlády SR schválila v piatok 13. novembra návrhy premiéra Igora Matoviča, podľa ktorých môžu byť od pondelka 16. novembra otvorené divadlá, kiná a kostoly s maximálnou obsadenosťou 50 percent.

Podmienky pre fitnesscentrá a plavárne

Fitnesscentrá a plavárne môžu byť otvorené s kapacitou šesť osôb, pričom musí byť dodržaný priestor 15 metrov štvorcových na osobu. Otvorené môžu byť aj kostoly, tiež však len s polovičnou obsadenosťou.