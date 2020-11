V kreatívnom centre na Hlavnej 17 zostane aj klubová scéna

17. nov 2020 o 15:17 TASR

TRNAVA. V budove na Hlavnej 17 v Trnave, kde vznikne do roku 2023 kreatívne centrum a na rekonštrukciu ktorej Trnavský samosprávny kraj (TTSK) získal 7,7 milióna eur z eurofondov, bude zachované aj jej hudobné využitie.

Bezbariérový objekt

Objekt prejde komplexnou rekonštrukciou a stane sa bezbariérovým. Nový typ inštitúcie ponúkne okrem umeleckých ateliérov, profesionálneho grafického štúdia, či dielne na prácu s drevom a kovom, aj hudobné skúšobne a koncertné priestory.

O tomto zámere vrátane identifikácie vhodného objektu na jeho realizáciu opakovane rokovali zastupiteľstvá mesta a kraja, informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.

"Budovu si prenajmeme od mesta, ktoré je jej vlastníkom. Je preto pochopiteľné, že mesto manažuje všetky aktuálne zmluvné vzťahy i komunikáciu so súčasnými nájomcami. TTSK do nich nemôže nijako zasahovať. Sme dohodnutí, že nám mesto do konca februára budúceho roka odovzdá prázdny objekt, aby v ňom mohla prebehnúť skutočne hĺbková rekonštrukcia. Investujeme do mestského majetku s cieľom zabezpečenia jeho nového verejného využitia. Ide o najvýznamnejší kultúrny projekt v Trnave za posledné desaťročia," uviedol Viskupič.

Práce sú naplánované na vyše 2 roky

Dôležitou súčasťou projektu je aj rozvoj podnikateľských zručností v rôznych oblastiach kreatívneho priemyslu. V Trnave pôsobí silná komunita hudobníkov, grafikov, výtvarníkov a mladých talentov, ktorí v novom centre nájdu adekvátne podmienky na svoju činnosť.

"Stavebné práce sú naplánované na maximálne 30 mesiacov. Verím, že budú trvať menej. Po ich dokončení by mal tento tradičný priestor nezávislej kultúry opäť ožiť. Hudba bude môcť znieť z nových hudobných skúšobní, multifunkčnej sály či interiérových aj exteriérových pódií. Klubová scéna v Trnave bola, je aj bude. Duch klubu známeho ako Káčko či Calipso, alebo Artklub, ktorý patrí k najstarším na Slovensku, by mal byť v novom kreatívnom centre zachovaný v komerčnom či nekomerčnom priestore," ubezpečil Viskupič.

Príprava projektu pokračuje a v rámci nej bude TTSK diskutovať tak so súčasnými nájomcami, ako aj s miestnou umeleckou komunitou.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky schválilo projektovú žiadosť TTSK 30. októbra 2020. Podpis zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa očakáva v priebehu novembra 2020. Finančné prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu by mali byť preinvestované do konca roka 2023.