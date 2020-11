Antigénové testovanie hasičov je v rámci TTSK iba v Hlohovci a Skalici

V pondelok testujú hasiči na území Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) iba v Hlohovci a v Skalici.

16. nov 2020 o 12:41 TASR

TRNAVA. V pondelok testujú hasiči na území Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) iba v Hlohovci a v Skalici. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave Mária Zaťková informovala, že už nie sú otvorené testovacie miesta HaZZ v Trnave, Piešťanoch ani v Galante. Občania však môžu v okresných mestách vyhľadať testovanie v zdravotníckych zariadeniach.

"Testovacie miesto HaZZ v Hlohovci sa zároveň premiestnilo - z kina Úsmev na adresu ulica Rudolfa Dilonga 20," uviedla Zaťková. V Skalici, kde doposiaľ nebolo otvorené žiadne, bude v pondelok od 12. do 20. hodiny otvorené v Starom kine na Sasinkovej ulici.

Zaťková doplnila, že antigénové testovanie možno naďalej absolvovať v Trnave pri fakultnej nemocnici na ulici Andreja Žarnova, v Piešťanoch v Národnom ústave reumatických chorôb. V Galante vznikli dve testovacie miesta pri nemocnici na Hodskej ulici. Odberné miesto v Dunajskej Strede je otvorené v nemocnici s poliklinikou na Veľkoblahovskej ceste v tomto týždni od 7.30 do 11.30 h. Na budúci týždeň, ak nepríde k zmene, by mali vykonávať odbery v čase od 12.00 do 20.00 h. V Senici nie je zriadené žiadne odberové miesto.

Počas posledného, sobotného (14. 11.) testovania HaZZ otestovali v Trnave v kine Hviezda 339 ľudí, z nich bolo sedem pozitívnych, v Hlohovci 180 (4), v Piešťanoch v mestskom kultúrnom stredisku 312 (6) a v Galante pri športovej hale 131 (7).