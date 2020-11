FOTO: Verejnou zbierkou chcú dostať synagógu vo Vrbovom do povedomia ľudí

Synagóga vo Vrbovom bola postavená v roku 1883 podľa projektu bratislavských architektov Kittlera a Grätzela.

15. nov 2020 o 10:42 TASR

VRBOVÉ. Mesto Vrbové vypísalo dva roky trvajúcu dobrovoľnú zbierku na získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu miestnej synagógy. Národná kultúrna pamiatka je vo vlastníctve samosprávy, ktorá nemá na náročnú obnovu dostatočné vlastné prostriedky.

Primátorka Ema Maggiováuviedla, že snahou po renovácii je etablovať synagógu na kultúrne epicentrum mesta.

"V súčasnosti nemáme vo Vrbovom funkčné centrum s dostatočnou kapacitou," uviedla Maggiová.

Zbierka má trvať dva roky

Donedávna túto úlohu plnil kultúrny dom bývalého podniku Trikota, ten je však v súčasnosti v nepoužiteľnom stave. Zbierka má trvať do 1. októbra 2022. Prispieť možno na špeciálne zriadený účet alebo vložením hotovosti do pokladničky, ktorú umiestnili v synagóge.

Primátorka nepredpokladá, že by zbierka priniesla taký objem prostriedkov, ktorý by umožnil celkovú rekonštrukciu.

"V tom sa spoliehame aj na iné zdroje, pripravujeme žiadosť na prostriedky z tzv. nórskych fondov, trikrát nám už menšou sumou prispelo aj ministerstvo kultúry, za to sme mohli urobiť niektoré práce," uviedla Maggiová. Celkovú potrebnú sumu na obnovu zatiaľ vo Vrbovom nemajú stanovenú, avšak podľa primátorky "to nebude malá suma".

"Synagóga vo Vrbovom je jedna z najkrajších na Slovensku," tvrdí primátorka.

Architekti Ferdinand Kittler a Karl Gratzl ju postavili v historizujúcom slohu s maurskými motívmi, na Slovensku sa nachádza takáto iba v Malackách a Prešove.

"Chceli by sme ukázať tento skvost celému svetu, zbierka nám pomôže dostať ju do širšieho povedomia," dodala. Stavba slúžila svojmu účelu od roku 1883, teda od času, keď židovská komunita vo Vrbovom dosiahla najväčší rozkvet. Náboženské obrady sa v nej konali až do druhej svetovej vojny.

V roku 1947 objekt kúpil podnikateľ Dezider Hačko so zámerom zbúrať ho, ale do zmeny režimu vo februári 1948 to nestihol. Budova slúžila ako sýpka či sklad Trikoty. Samospráve sa až v roku 2016 podarilo dohodnúť so súkromnými vlastníkmi a odkúpiť ich podiel. Iba na základe toho môže žiadať o dotácie na záchranu pamiatky.