Rodičky z Trnavy hovoria o alibizme

Zosúladiť pôrod s negatívnym testom pre otca je náročné.

15. nov 2020 o 7:13 Alena Predáčová

TRNAVA. Vo Fakultnej nemocnici v Trnave platia pre koronavírus striktné opatrenia. Tie sa dotkli aj samotných pôrodov. Pri rodiacej matke môže byť iba otec dieťaťa, musí sa však preukázať negatívnym testom na Covid-19, ktorý nie je starší ako 48 hodín. Matky hovoria o podmienkach, ktoré nie je vôbec jednoduché splniť.

Rodičia nemajú žiadnu záruku, či výsledky testu stihnú prísť naraz.

„Tie opatrenia sú veľmi alibistické. Akoby sa spontánny pôrod dal naplánovať. Tie podmienky sú nereálne. Určite sú si toho vedomí. Po príchode do nemocnice kontrakcie postupovali rýchlo a bolo mi jasné, že nemá zmysel, aby si muž dal spraviť test. Nestihol by prísť načas. Navyše na termín sa musí objednať dopredu. Musela som sa jednoducho zmieriť s tým, že to budem musieť zvládnuť sama,“ so smútkom opisuje skúsenosti prvorodička Martina.