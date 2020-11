Ľuboš Miklovič vedie tabuľku strelcov štvrtej ligy

V Myjave hrával po boku skúsených futbalistov Kóňu, Pekára a Solničku.

14. nov 2020 o 10:40 Martina Radošovská

TREBATICE. Ľuboš Miklovič (27) je odchovancom piešťanského futbalu, kde prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami od prípravky až po dorast. Počas svojej hráčskej kariéry však okrem Piešťan obliekal dres Moravian nad Váhom, Trebatíc, Modrovej či treťoligovej Myjavy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prešiel si viacerými ligami, pôsobil aj v nižších oblastných súťažiach, momentálne je súčasťou Trebatíc, ktoré hrajú 4. ligu Severozápad.

Slávna éra Moravian

Z Piešťan viedla cesta Ľuboša Mikloviča ešte v dorasteneckom veku do Moravian nad Váhom, odkiaľ pochádza. Klub vtedy písal svoju najlepšiu éru, kedy hral tretiu najvyššiu ligu.

„Moravany vtedy mali veľmi kvalitný káder a ja ako 17-ročný chalan som už párkrát odohral zápas za mužov. Absolvoval som tu zároveň aj prvú sezónu za seniorov a bolo to pre mňa naozaj krásne obdobie. Hrávali sme proti bývalým ligistom alebo B-mužstvám Slovana, Trnavy či Nitry. Každý jeden zápas som si užil, chodilo sa na nás pozerať mnoho divákov, čo bol krásny bonus, navyše sa mi podarilo streliť aj zopár gólov. Veľmi rád spomínam na toto obdobie, kedy som mohol v obci, kde žijem, hrať za klub v tak kvalitnej lige,“ zaspomínal Ľuboš Miklovič.

Prečítajte si tiež: Čaro dedinských štadiónov: V Bučanoch oslávia budúci rok storočnicu Čítajte

Krátko pred štartom sezóny 2013/2014 prišla šokujúca správa. V Moravanoch nad Váhom prišlo k fúzii s FK Púchov a klub na pár rokov zmizol z futbalovej mapy.

„Ako v Moravanoch skončil futbal, presťahoval som sa do Bratislavy, kde som začal pracovať ako čašník a na futbal nebolo veľa času, keďže som každý druhy víkend pracoval. Išlo o jediné obdobie, počas ktorého som prestal hrať asi na dva roky. Po tak dlhej pauze som si neveril, preto som nechcel začínať niekde vyššie a hral som najskôr ôsmu ligu v Modrovej, kde som dochádzal z Bratislavy. Následne ma oslovili z Moravian, kde sa obnovoval futbal, či by som sa nevrátil a ja som s radosťou túto ponuku prijal,“ pokračoval Miklovič, ktorý s mužstvom začínal od ôsmej ligy. Dnes sú Moravany nad Váhom súčasťou 7. ligy ObFZ Trnava.

Jednal s Piešťanmi

Podobný osud ako Moravany postihol aj neďaleké Piešťany, ktoré taktiež pôsobili v tretej lige západ. Pre pretrvávajúce finančné problémy a nedostatok hráčov v A-mužstve sa klub rozhodol zo súťaže odhlásiť. Rok a pol seniorský futbal v klube absentoval, potom však prišlo v sezóne 2016/2017 k jeho obnove.

Mužstvo začalo od ôsmej ligy a veľmi rýchlo napĺňalo svoje ambície. Behom pár sezón sa prepracovali do piatej ligy západ.

Prečítajte si tiež: Z oblastnej súťaže do štvrtej ligy Čítajte

„Párkrát som mal jednania s Piešťanmi, keď hrali ešte siedmu a potom šiestu ligu, ale nikdy sme sa nedokázali dohodnúť. Na jednej strane ma návrat do Piešťan lákal, na druhej som sa už asi viacej cítil ako Moravanec, keďže sme proti sebe odohrali aj dosť derby zápasov, či už v doraste, alebo za mužov,“ vysvetlil útočník.

Po pôsobení v Moravanoch sa rozhodol vymeniť siedmu ligu za štvrtú, kde začal obliekať dres Trebatíc, no na pol sezóny skúšal šťastie aj v treťoligovej Myjave.

„Spartak Myjava je klub, kde by si chcelo zahrať viacero hráčov a mne sa to podarilo. Bohužiaľ, krátko na to, ako som prišiel do mužstva, som začal mať problémy s platničkami a časom mi bolesť vystreľovala aj do iných častí tela. Tréner si ma chcel nechať aj po pol sezóne, ale rozhodol som sa pre návrat do Trebatíc, pretože posledné zápasy som sa na ihrisku veľmi trápil.“

(zdroj: Spartak Myjava)

Vedie v tabuľke

Prečítajte si tiež: V Radimove prebehla zmena na trénerskom poste. Klub vsadil na skúsenosť Čítajte

V aktuálnej a pre pandémiu koronavírusu zatiaľ prerušenej sezóne vedie Ľuboš Miklovič tabuľku strelcov štvrtej ligy s deviatimi presnými zásahmi. Pekným streleckým kúskom sa blysol aj v sezóne 2018/2019, kedy v jarnej časti nastrieľal za Trebatice 14 gólov. Mužstvo sa momentálne nachádza na desiatom mieste, v súvislosti s čím sa nedá hovoriť o spokojnosti.

„Aj keď sme na desiatom mieste, s čím nie sme spokojní, hodnotím túto časť pozitívne. Myslím si, že klub sa posunul zas o niečo vyššie, prišlo mnoho kvalitných dorastencov a aj chalanov z iných klubov. Potrebujeme čas zohrať sa, pretože v mnohých zápasoch sme boli lepší, ale nedokázali sme získať ani bod. Veľa času nemáme, keďže po sezóne sa chystá pre mňa nezmyselná reorganizácia súťaží, kde musíme skončiť do šiesteho miesta, ak chceme vo štvrtej lige pôsobiť aj naďalej, takže to je naším cieľom,“ zhodnotil Miklovič.

Ako dodal, kvalita štvrtej ligy je výborná. „Sú tu veľmi kvalitné celky, ktoré by mohli bojovať aj v tretej lige a s ostatnými mužstvami by držali krok. Osobne si myslím, že liga sa posunula o dosť vyššie.“

Cenná skúsenosť v Myjave

Ľubošovi Miklovičovi prirástol k srdcu každý jeden klub, v ktorom pôsobil. „Ak mám byť úprimný, na každý klub spomínam veľmi rád. Či to bola Modrová (8. liga) alebo Moravany (7. liga), hralo sa tu srdcom a pre radosť, čo sú pre mňa krásne spomienky. Rovnako pôsobenie v Myjave, kde som mal možnosť hrať po boku Tomáša Kóňu, Štefana Pekára, Petra Solničku, ktorí hrali Ligu majstrov či Európsku ligu, to bol pre mňa taký malý splnený sen. Trénoval ma Ladislav Hudec, každý jeden chalan v kádri mal obrovskú kvalitu, a v tomto období som sa mohol po futbalovej stránke veľa naučiť a aj som sa naučil. Nechýbajú Trebatice, ktoré mi už prirástli k srdcu. Myslím si, že sa tu stretla naozaj skvelá partia chalanov pod vedením výborného trénera. Klub napreduje a som veľmi rád, že tu môžem pôsobiť,“ zhodnotil útočník.

Prečítajte si tiež: V Radimove vidí veľký potenciál Čítajte

Rovnako ako jarnú časť aj jesennú časť aktuálnej sezóny pozastavila pandémia koronavírusu. Futbalový život ustal a štadióny zívajú prázdnotou. Ako prežíva toto obdobie Ľuboš Miklovič?

„Na jar nikoho z nás nepotešilo, že súťaž sa predčasne zrušila. Ja osobne som našiel aspoň jedno pozitívum, pretože som mal čas doliečiť sa. Ani teraz nie je nikto z nás šťastný, no situáciu musíme rešpektovať. Verím, že sa všetko onedlho vráti do normálu a budeme sa môcť opäť stretávať na ihriskách. Ja zas využijem tento čas na doliečenie,“ dodal so smiechom Miklovič.