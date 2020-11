Obnova lokality Zelený kríčok má byť jednou z najväčších investičných akcií mesta

Predpokladaná hodnota zákazky bola vyčíslená na takmer 2,7 milióna eur.

13. nov 2020 o 15:54 SITA

TRNAVA. Trnava vyhlásila verejné obstarávanie na dlho očakávanú kompletnú rekonštrukciu lokality Zelený kríčok, ktorá sa nachádza v dotyku s historickým centrom.

Predpokladaná hodnota zákazky bola vyčíslená na takmer 2,7 milióna eur, v rozpočte mesta na budúci rok je na túto investíciu vyčlenených 1,4 milióna eur.

Uchádzači o zákazku sa môžu hlásiť do 29. januára, samotné stavebné práce by sa mohli začať už v jarných mesiacoch.



Okrem samotnej dvojpruhovej cesty a pásu pre autobusy bude na Zelenom kríčku obnovené autobusové nástupište, pre cestujúcich pribudnú prístrešky so zelenými strechami, nové chodníky a cyklochodníky, vrátane lávky cez vodný tok Trnávka, okrasná fontána, vymenené bude verejné osvetlenie aj zeleň.

Na pešom ťahu v priestore pred Kopplovou vilou plánujú vytvoriť rozptylový priestor s fontánou a sedením. Projekt rieši aj prestavbu verejných toaliet. Súčasťou zákazky je v súlade s podmienkami Krajského pamiatkového úradu v Trnave aj archeologický výskum.



Primátor Trnavy Peter Bročka avizoval obnovu tejto lokality v blízkosti centra mesta už pred štyrmi rokmi, keď bola spracovaná architektonická štúdia budúceho vzhľadu tejto lokality.