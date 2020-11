Najviac pokút zatiaľ dali policajti za rúška

V kraji evidujú dvadsať pozitívne testovaných policajtov, dohromady ich je 45 v karanténe. Chod polície to vraj nezasiahlo. Mestskí policajti nerobia plošné kontroly.

11. nov 2020 o 8:36 Peter Briška

TRNAVA. Polícia Trnavského kraja mala ku koncu minulého týždňa 45 príslušníkov v karanténe, z toho 20 bolo už pozitívne testovaných.

Podľa Mária Linkešovej, krajskej hovorkyne, tento počet zatiaľ vážnejšie neohrozil chod žiadneho oddelenia.

V uliciach je teda zatiaľ dostatok hliadok, ktoré zabezpečujú priamy výkon služby. Plnia bežné úlohy plus tie, ktoré súvisia s aktuálnou pandemickou situáciou. Popri tom všetkom kontrolujú aj výsledky celoplošného testovania. Polícia prostredníctvom tlačových správ už viackrát informovala, že každý by mal certifikát nosiť so sebou. Originál, žiadne fotky z mobilu sa neuznávajú.

„Musíme povedať, že policajti sa v uliciach stretávajú skôr so zodpovedným prístupom, ľudia ich a na vyžiadanie ochotne predložia,“ dodala Linkešová. Policajti chodia preverovať aj konkrétne osoby, a to v prípade, že príde podnet. Najčastejšie ľudia telefonujú alebo napíšu správu cez sociálne siete.