Kraj chystá prepojenie Piešťan s Vážskou cyklomagistrálou

V Trenčianskom kraji má mať po dobudovaní cyklotrasa popri Váhu dĺžku 100 kilometrov.

10. nov 2020 o 20:14 SITA

TRNAVA. Trnavský samosprávny kraj chystá predloženie žiadostí o nenávratné finančné prostriedky z eurofondov na štyri úseky Vážskej cyklomagistrály na svojom území. Zastupiteľstvo kraja by ich malo schvaľovať na svojom decembrovom rokovaní. Prvým, na ktorý bude žiadať peniaze, bude podľa krajskej poslankyne a poslankyne Národnej rady SR Lucie Drábikovej úsek medzi Piešťanmi a Hornou Stredou na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Súvisiaci článok Medzi Piešťanmi a Vrbovým vyrastie nová cyklotrasa Čítajte

„Aktuálne sa dokončujú úpravy v projektovej dokumentácii a rieši nájomná zmluva so Slovenským vodohospodárskym podnikom. Predpokladané náklady na realizáciu sú rádovo pol milióna eur,“ informovala Drábiková. Úsek medzi Piešťanmi a cyklomagistrálou v Trenčianskom samosprávnom kraji s dĺžkou asi 3,6 kilometra by podľa nej mohol byť hotový už v budúcom roku. Cyklisti sa potom budú môcť napojiť na existujúcu cyklomagistrálu, ktorá je zatiaľ hotová z Hornej Stredy do Nového Mesta nad Váhom, na jar už povedie až do Trenčína.



V Trenčianskom kraji má mať po dobudovaní cyklotrasa popri Váhu dĺžku 100 kilometrov. Trnavský župan Jozef Viskupič už v minulosti avizoval záujem o budovanie Vážskej cyklomagistrály aj na území Trnavského samosprávneho kraja. V budúcnosti by cyklomagistrála mala umožniť cyklistom dostať sa od Komárna, až po Strečno.

Článok pokračuje pod video reklamou