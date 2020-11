Hľadajú projektanta na riešenie výmeny parkoviska a autobusovej stanice

Trnava hľadá projektanta na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť vzájomnú výmenu terajšej autobusovej stanice a parkoviska pred železničnou stanicou.

TRNAVA. Trnava hľadá projektanta na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť vzájomnú výmenu terajšej autobusovej stanice a parkoviska pred železničnou stanicou. Požiadavkou mesta je okrem priestorovej výmeny aj naprojektovanie prepojenia budúcej autobusovej stanice na Dohnányho ulicu.

To by malo odľahčiť preťaženú svetelnú križovatku pri železničnej stanici. Predpokladaná hodnota zákazky na geodetické zameranie a projektovú dokumentáciu bola vyčíslená na 33 500 eur. Záujemcovia môžu svoje cenové ponuky predkladať do 23. novembra.

Presťahovanie autobusovej stanice priamo pred budovu železničnej stanice by zjednodušilo prestupovanie cestujúcich z vlaku na autobus a naopak. Zároveň by sa výrazne zvýšil počet miest na parkovanie, ak by parkovisko bolo na území terajšej autobusovej stanice. Podľa primátora Petra Bročku by tu teoreticky mohlo byť až trojnásobne viac parkovacích miest.



Trnava pôvodne chystala úplne iný projekt, ten mal počet parkovacích miest pred železničnou stanicou zvýšiť z terajších približne sto asi o tridsať. S myšlienkou výmeny menšieho parkoviska a väčšej autobusovej stanice prišiel Peter Netri, ktorý je zamestnancom bratislavského magistrátu. Aby sa mohla táto výmena reálne uskutočniť, bude potrebné ešte vysporiadať vlastnícke pomery k pozemkom. Väčšina patrí štátu, v správe ich majú Železnice SR, menšiu časť vlastní mesto. Rozpočet mesta na budúci rok ráta len s projektovou prípravou zamýšľanej výmeny.

