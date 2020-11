Bezplatné antigénové testovanie budú robiť v Trnave aj v Piešťanoch

Odberné miesta by mali fungovať už od dnešného dňa.

9. nov 2020 o 11:10 SITA

TRNAVA. V Trnavskom kraji by už od dnešného dňa mali fungovať dve odberné miesta na bezplatné testovanie na COVID-19 antigénovými testami.

Jedno bude v Trnave na parkovisku pri Fakultnej nemocnici, druhé v Piešťanoch pri Národnom ústave reumatických chorôb. Informovalo o to ministerstvo zdravotníctva, ktoré zverejnilo 12 odberných miest na antigénové testovanie na celom Slovensku.



Odberné miesto v Trnave bude v tej istej lokalite, kde sa už niekoľko týždňov vykonáva aj testovanie PCR testami. K dispozícii má byť denne od 12:00 do 16:00. V Piešťanoch má byť odberné miesto otvorené vždy od 10:00 do 13:00. Po vykonaní testu budú na týchto miestach vydávať aj certifikáty s výsledkom.



Minister zdravotníctva Marek Krajčí ešte minulý týždeň informoval, že v každom okresnom meste bude pracovisko na pretestovanie antigénovými testami.

Predseda vlády Igor Matovič ministra doplnil, že táto možnosť testovania bude k dispozícii vo všetkých „zelených“ okresoch. Okresy Trnava aj Piešťany patria medzi takéto okresy, druhé kolo testovania na ochorenie COVID-19 sa v nich nekonalo.