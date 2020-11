HIT UCM Trnava proti Brusnu víťazne, s Pezinkom už s prehrou

Trnavčankám patrí v tabuľke piate miesto.

9. nov 2020 o 10:47 Igor Peterka, Andrej Bohunický

TRNAVA. V 8. kole volejbalovej extraligy žien privítali Trnavčanky v sobotu na svojej palubovke Pirane z Brusna. Hitky nečakane jasnou výhrou 3:0 zaznamenali tretie víťazstvo v sezóne a v tabuľke sa vyšvihli už na piate miesto pred Prešov, Brusno a aj Nové Mesto nad Váhom. Bodovo sa navyše dotiahli na mládežnícku reprezentáciu, s ktorou majú naše hráčky ešte zápas k dobru.

Úvod zápasu bol opatrný. Už i tak silné družstvo Brusna sa síce muselo vysporiadať s absenciami niektorých hráčok, ale aj napriek tomu sa v prvom sete dostalo do vedenia 11:8. Trnavčanky sa však nevzdali, na svojho súpera sa bodovo dotiahli, v závere prvého dejstva boli agresívnejšie a prvý set vyhrali 25:20.

V druhom sete sa prejavila vyššia efektivita v útoku domácich. Stav 12:7 ešte Brusnianky dokázali dotiahnuť, ale keď sa už Hitky dostali do trháku 18:12, v závere Pirane už reagovať nevedeli a Trnavčanky zvládli druhý set v pomere 25:17.

Tretí set bol najvyrovnanejší. I keď Trnavčanky spravili viacero chýb na podaní, dostali sa do vedenia 20:13. V závere ale Hitky poľavili a Brusnu sa úspešnými útokmi podarilo dotiahnuť na stav 24:23. Víťazný bod si po zblokovanom smeči do autu pripísala Trnavčanka Konárová, ktorá svojim štrnástym bodom v zápase uzavrela na konečných 3:0.

V 9. kole volejbalovej extraligy budú Trnavčanky merať dlhú cestu na východ, kde sa 14. novembra stretnú s domácimi volejbalistkami VK Prešov.

HIT UCM TRNAVA - VK PIRANE BRUSNO 3:0 (20, 17, 23)

Rozhodovali: Schimpl a B. Kováč, bez divákov

TRNAVA: Sivičeková 1, Konárová 14, Límová 10, Vasková 7, Povrazníková 8, R. Vojtechová 5, libero Sedlářová (Jakábová 0, Tomčíková 0, Grófová 2). Tréner: R. Filípek.

BRUSNO: Sanayová 2, Dlhošová 5, Ana Clara 7, Vrabcová 2, Belisariová 16, T. Podhradská 5, libero Sujová (Kánová 3, Jančoková 0). Tréner: T. Štrajánek.

Hráčka zápasu za HIT Trnava: Nina Vasková.

Vyjadrenia po zápase s Brusnom:

Rastislav Filípek, tréner HIT Trnava: „Som rád, že sme vlastne v priebehu celého zápasu držali vedenie. V prvých tretinách setov bol stav vyrovnaný (7:8, 8:6, 8:6) , v druhej už bol náskok výraznejší a pred záverom sme boli vždy lepší. Paradoxne v poslednom sete, keď sme vyhrávali najvyšším rozdielom (21:15), tak sme sa najviac natrápili a skončilo to 25:23. Odkontrolovali sme celý zápas, dobre sme zvládali hru po prvej lopte a tiež výborne bránili. Treba vyzdvihnúť, že Brusno má v kádri tri legionárky a mládežnícke reprezentantky, ich družstvo má svoju kvalitu. O to viac nás teší víťazstvo.

V našom kádri sa už v tomto stretnutí objavilo aj nové meno. Jedná sa o staršiu skúsenejšiu hráčku Veroniku Jakábovú (33), smečiarku z Považskej Bystrice, ktorá k nám prichádza na výpomoc v prípade, keby nám niektorá z hráčok vypadla pre pozitívny test na Covid-19. Nebude sa pravidelne objavovať v zostave, príde iba ak to bude potrebné. Dnes sme ju skúšali, proti Pezinku by už mala hrať v základnej zostave.

K vyhodnoteniu “Hráčky zápasu” by som dodal len toľko, že ju vyberáme na základe celkového hodnotenia v týždni, prístupu k tréningu, povinnostiam, práce pre celé družstvo, až po vyústenie výkonu v zápase. Nemusí to byť vždy najviac bodovo hodnotená hráčka.

Budúcu sobotu hráme proti Prešovčankám. Ku každému zápasu pristupujeme s rešpektom. Vieme, že by sme mali byť miernym favoritom, ale dlhá cesta, aj iné okolnosti (koronavírus) môžu zahrať v prospech súpera.”

Zuzana Konárová (zdroj: HIT UCM Trnava)

Zuzana Konárová, smečiarka HIT Trnava: „Zo začiatku to z našej strany nebolo stopercentné, snažili sme sa, no robili sme tam veľa chýb na útoku a na servise. V podstate to bolo v úvode setov vždy vyrovnané, najprv chyba my, potom ony. Neskôr sme sa ujali vedenia a už to išlo správnym smerom. Každá jedna z nás si myslí a verí v to, že v dohrávanom zápase proti Pezinku to môžeme určite prelomiť a dostať sa na dobrú vlnu. Treba pokračovať v tom, čo predvádzame posledné dva zápasy. Hrať ešte lepšie ako minulý týždeň a tešiť sa zo získania každého bodu.”



V nahustenom programe hráčky HIT Trnava cestovali hneď v nedeľu do Domu športu v Bratislave, kde si v opakovanom zápase zmerali sily s družstvom Strabag VC Bilíkova Pezinok. Dohrávka 5. kola extraligy Trnavčankám už príliš nevyšla a Hitky tentoraz prehrali 0:3.

STRABAG VC BILÍKOVA PEZINOK - HIT UCM TRNAVA 3:0 (16, 15, 11)

Rozhodovali: Sarka a Schimpl, bez divákov

STRABAG: Laučíková 0, A. Trachová 8, Smiešková 9, Písečná 13, Soriová 6, Tereza Hrušecká 9, liberá Jančová a Mattová (Sedláčková 3, Kucserová 2, V. Kováčová 1, T. Kerpčarová 3). Trénerka: E. Koseková.

TRNAVA: Konárová 7, Límová 2, Povrazníková 9, Jakábová 3, R. Vojtechová 1, Grófová 0, liberá Sedlářová a Magulová (Sivičeková 1, S. Ondrejková 0, Sukovská 0, Vasková 0, Tomčíková 0). Tréner: R. Filípek.

