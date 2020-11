M.Kollár: Ak treba ďalšie testovanie,štát to zvládne i bez samospráv

Primátor Hlohovca žiada, aby samosprávy mohli riešiť svoju prácu.

2. nov 2020 o 8:14 TASR

HLOHOVEC. Ak treba ďalšie plošné testovanie, štát to zvládne aj bez samospráv. Myslí si to primátor Hlohovca a viceprezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Miroslav Kollár, ktorý je aj poslancom parlamentu za stranu Za ľudí.

Tvrdí, že to, čo mala na tento víkend zabezpečiť samospráva, si už do budúcna môže zorganizovať štát aj sám.

"Prosím vás, neťahajte samosprávy budúci víkend do ďalšieho plošného testovania. Ak aj odborníci povedia, že ho treba, už nás na to nepotrebujete. Ukázali sme, ako na to, a máte dostatok štátnych kapacít v území, ktoré môžete využiť," napísal Kollár na sociálnej sieti.

Primátor skonštatoval, že štát chcel od samospráv pôvodne dve veci, a to zabezpečiť vhodné priestory a dodať administratívnych pracovníkov. "Všetky vhodné priestory sme vám už zabezpečili, drvivá väčšina je v budovách organizácií, ktoré majú svojich štatutárov, takže s nimi môže armáda komunikovať priamo a nachystať si ich bez medzičlánku samosprávy.

Zoznam administratívnych pracovníkov, ktorí sa zúčastnili na prvej vlne, máte, môžu ich rovno oslovovať a zazmluvňovať okresné úrady. Teraz to robili samosprávy a náklady im majú následne preplácať okresné úrady, teraz to môžete pokojne zjednodušiť. Aspoň sa konečne ľudia dozvedia, že nejaká štátna správa v území existuje," vysvetlil Kollár.

Prosí štát, aby samosprávy nechal pracovať. "Do konca roka máme 40 pracovných dní. V závere roka majú samosprávy najviac práce. Navyše v roku, keď sme zaznamenali výrazné výpadky v príjmoch, ku koncu roka musíme čarovať," priblížil s tým, že tí, ktorí využili úvery od vlády, musia do konca roka dokončiť všetky investície, ktoré z nich financujú.

Primátor tiež povedal, že ak bude štát potrebovať samosprávy "na zmysluplnú prácu", sú k dispozícii.

"Len máme prosbu - zavolajte nás k tomu hneď na začiatku. Povieme vám, aké máme reálne kapacity a ako veci robiť tak, aby sme ich využili čo najefektívnejšie," dodal a zároveň ocenil, že sa prišlo cez víkend otestovať veľa ľudí, a poďakoval všetkým, ktorí sa na úspechu celej operácie podieľali.