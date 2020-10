V Zelenči mali toľko zdravotníkov, že mohli vypomôcť aj obciam v okolí

Starosta sa mohol spoľahnúť aj na dobrovoľných hasičov.

31. okt 2020 o 16:16 SITA

ZELENEČ. Zeleneč pri Trnave je jednou z mála obcí, kde pred víkendovým testovaním nemali problém s nedostatkom kvalifikovaných zdravotníkov na vykonávanie odberov.

Zdravotníkov aj "požičali"

Každé z dvoch odberových miest podľa starostu Ľubomíra Jedličku obsadili štyrmi zdravotníkmi z obce, ďalších ešte „požičali“ do susedných obcí a do Trnavy.

„Máme tu v obci veľa doktorov, doktoriek, zdravotných sestričiek, rehabilitačných sestričiek, ktorí pracujú napríklad v susednej Trnave, a chceli ísť dobrovoľne pomôcť bez toho, aby som ich musel presviedčať. Bolo to pre nich úplne samozrejmé, ísť robiť pre Zelenčanov,“ povedal Jedlička. Dodal, že sú to ľudia, ktorí by pomohli bez ohľadu na to, či budú, alebo nebudú mať testovanie zaplatené.



Zelenčania čakali na testovanie už od rána od šiestej. Zo začiatku sa na odber čakalo hodinu, postupne sa čas čakania skracoval. Už dopoludnia mali otestovaných približne 600 ľudí.

Aj dobrovoľní hasiči

Starosta sa mohol spoľahnúť aj na dobrovoľných hasičov, ktorí dezinfikovali okolie kultúrneho domu a boli k dispozícii na akúkoľvek pomoc.

V Zelenči majú obe odberové miesta zriadené v sále kultúrneho domu. Oddelené od seba sú kulisami z divadelných hier legendárneho Z-divadla, ktoré je spojené s miestnym rodákom režisérom Jozefom Bednárikom.

Nechýbajú napríklad kulisy z Kafkovej Premeny, jedného z posledných úspešných predstavení dnes už neexistujúceho ochotníckeho divadla. Ľudia si tak môžu popri testovaní pripomenúť najslávnejšie obdobie Z-divadla a spomenúť aj na Jozefa Bednárika.