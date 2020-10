Vodička narazila do stromu, pri nehode sa zranili aj dve deti

Záchranári odviezli po nehode ženu s deťmi do nemocnice.

30. okt 2020 o 17:04 Dagmar Kičinová

TRNAVA. Auto, v ktorom sa viezla matka s dvoma malými deťmi, narazilo do stromu.

K dopravnej nehode došlo poobede medzi obcami Dolné Dubové a Špačince (okr. Trnava).

Záchranári odviezli po nehode ženu s deťmi do nemocnice. "Podľa predbežnej lekárskej správy by malo ísť o zranenia s dobou liečenia do šesť týždňov. Vzhľadom na zranenie vodičky, polícia požiadala za účelom zistenia alkoholu nemocnicu o odber krvi," informuje polícia na sociálnej sieti.

Polícia apeluje na vodičov, aby v čase zníženej viditeľnosti, dažďu zvýšili opatrnosť, pri jazde sa maximálne sústredili a jazdu prispôsobili aktuálnemu počasiu a svojim schopnostiam.

