V Dunajskej Strede bude 16 odberných miest, jedno mobilné

Mesto odporúča obyvateľom sledovať priebeh testovania na profile radnice na sociálnej sieti.

30. okt 2020 o 11:43 TASR

DUNAJSKÁ STREDA. V Dunajskej Strede sa bude počas víkendu testovať na 16 odberných miestach (OM). Radnica zverejnila ich zoznam na svojich informačných kanáloch s tým, že jedno OM v miestnom Thermalparku bude mobilné, bez potreby testovaných vystúpiť z auta.

Súvisiaci článok V Trnave bude pre testovanie na COVID-19 pripravených 55 odberových miest Čítajte

Mesto odporúča obyvateľom sledovať priebeh testovania na profile radnice na sociálnej sieti a prispôsobiť svoj príchod na OM.

"Niektorí zamestnávatelia očakávajú od svojich zamestnancov, že pôjdu na testovanie. Tak je to aj so samosprávou v Dunajskej Strede. Aj my sme za to, aby učitelia, vychovávatelia z mestských materských a základných škôl sa zúčastnili na testovaní," uviedla radnica. Považuje za mimoriadne dôležité, aby deti a žiaci neboli vystavení nebezpečenstvu.

Bližšie informácie o testovaní a zoznam odberných miest nájdete na mestskej stránke.

Mesto zároveň poďakovalo za záujem dobrovoľníkov, ktorí sa prihlásili na pomoc pri testovaní. "Je ich už dostatočný počet, nie je potrebné sa ďalej prihlasovať," informovala.

Článok pokračuje pod video reklamou