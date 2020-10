ÚVO otvoril v Trnavskom kraji svoje stále pracovisko

V poradí štvrtým regionálnym pracoviskom Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) je pobočka v Trnave. V priestoroch Úradu Trnavského samosprávneho kraja ju otvorili v stredu (28. 10.

29. okt 2020 o 9:34 TASR

TRNAVA.V poradí štvrtým regionálnym pracoviskom Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) je pobočka v Trnave. V priestoroch Úradu Trnavského samosprávneho kraja ju otvorili v stredu (28. 10.), podľa riaditeľa odboru stálych pracovísk na ÚVO Tomáša Bučka bude poskytovať odborné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania i vzdelávanie v odborných témach na základe požiadaviek kraja. V tomto roku boli už otvorené stále pracoviská v Banskej Bystrici, Trenčíne a Prešove.

Prečítajte si aj Pacientov a pokút v Trnave pribúda Čítajte

"Do Trnavy prichádzame s víziou otvorenej komunikácie, proklientskej orientácie, s poradenstvom a vzdelávacími aktivitami na podporu profesionalizácie verejného obstarávania," povedal Bučko. Očakávania podľa neho vychádzajú zo získaných skúseností v už otvorených stálych pracoviskách úradu. V novootvorenej pobočke sú k dispozícii dvaja pracovníci, služby poskytujú na základe konzultačných hodín každý pracovný deň - v pondelok až štvrtok od 9.00 do 15.00 h a v piatok v čase od 8.00 do 13.00 h.

Článok pokračuje pod video reklamou

ÚVO postupne plánuje otvoriť svoje stále pracoviská aj v ďalších slovenských regiónoch so zámerom byť bližšie k verejným obstarávateľom i k hospodárskym subjektom zúčastňujúcim sa na verejných obstarávaniach. Najbližšie je plánované otvorenie regionálneho zastúpenia úradu v Žiline 4. novembra, následne aj v Nitre.

"Máme preukázané, že stále pracoviská úradu v regiónoch majú opodstatnenie a sú dobrým pomocníkom pre všetkých vyhlasovateľov súťaží. Zvlášť v období nového koronavírusu, ktoré je poznačené značnými výpadkami príjmov každej skupiny spoločnosti, je dôležité, aby sa za verejné peniaze nakupovalo hospodárne, v súlade so zákonom. A práve pri výklade zákona budú naši kolegovia nápomocní," povedal predseda úradu Miroslav Hlivák.