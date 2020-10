Na odberných miestach v Hlohovci budú traja dobrovoľníci

Mesto zatiaľ zabezpečuje všetky odberné miesta po materiálno-technickej stránke.

28. okt 2020 o 6:30 TASR

HLOHOVEC. Do telocviční alebo vestibulov škôl, ale aj do Empírového divadla, kina Úsmev či centra voľného času situovali v Hlohovci spolu 18 odberných miest na víkendové testovanie na ochorenie COVID-19. Podľa hovorkyne mesta Zuzany Hrinkovej Siebenstichovej sa na výzvu radnice prihlásilo doteraz 60 dobrovoľníkov na administratívne činnosti. Do každého miesta chcú umiestniť troch.

Súvisiaci článok Primátor Hlohovca o testovaní: Je v tom viac politiky než odbornosti Čítajte

"Zoznam dobrovoľníkov je stále živý, intenzívne s nimi komunikujeme a dolaďujeme termíny, kedy môžu pracovať, pre nás je najlepšie, ak je to po oba dni," povedala hovorkyňa.

Predpokladá, že ďalší záujemcovia o pomoc pri testovaní sa ešte prihlásia. Počas testovacieho víkendu očakávajú účasť zhruba 14.000 Hlohovčanov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Mesto zatiaľ zabezpečuje všetky odberné miesta po materiálno-technickej stránke. "Zabezpečujeme všetko, od pier a ochranných pomôcok až po obedy pre všetkých ľudí na jednotlivých stanovištiach - pre policajtov, zdravotníkov, vojakov i dobrovoľníkov," dodala Hrinková Siebenstichová.