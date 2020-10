Zamestnanec reťazca: Mali sme pozitívnu kolegyňu, musel som ísť aj tak do práce

Aké pocity zažívajú ľudia z prvej línie, sme zisťovali od zamestnanca nemenovaného obchodného reťazca.

22. okt 2020 o 14:34 Peter Briška

TRNAVA. Rúško má stále nasadené, používa gumené rukavice a hygienické gély. Denne prichádza v práci do kontaktu so stovkami ľudí.

Zamestnanec nemenovaného obchodného reťazca má obavy, rovnako ako každý z nás, ani on sa nechce nakaziť koronavírusom. Robí vraj pre to všetko, niekedy to však podľa jeho slov nestačí.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pozitívna kolegyňa

Ivan (svoje pravé meno si prial ponechať v anonymite) pracuje v obchode. Vzhľadom na množstvo nakupujúcich, s ktorými príde denne do kontaktu, má veľké obavy pred nákazou.

Prečítajte si tiež Hodinu čakala v daždi na testovanie, príčin môže byť viacero Čítajte

„Rúško nosím nepretržite. Nemám z toho paniku, ale, rovnako ako všetci, nechcem to dostať,“ zhrnul. Nálada v ich prevádzke nie je v poslednom období príliš dobrá.

Všetko sa zmenilo po tom, čo jedna z ich kolegýň zo skladu bola prednedávnom pozitívne testovaná na COVID-19.

Vedenie o tom vedelo a prijalo opatrenia. Tie sa však podľa Ivana obmedzili iba na dezinfekciu priestorov a zaslanie pokynov, čo a ako majú robiť.

„Verejnosť sa o tom nemala dozvedieť a ani vedenie nad nimi. Je smutné, ako sa k tomu postavili. Veď nejde len o nás, zamestnancov, ale aj o naše rodiny, s ktorými sme v neustálom kontakte,“ povedal.