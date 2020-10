Situácia v nemocniciach začína byť veľmi zlá, hovorí Naď

Testovanie je podľa Jaroslava Naďa jediná vec, ktorá môže Slovensko zachrániť pred lockdownom.

21. okt 2020 o 11:49 TASR

BRATISLAVA. Situácia v nemocniciach v súvislosti s rapídnym nárastom počtu prípadov ochorenia COVID-19 začína byť veľmi zlá. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) to uviedol počas stredajšieho rokovania vlády.

V krátkom čase očakáva zvolanie pandemickej komisie vlády a ústredného krízového štábu. Testovanie je podľa neho jediná vec, ktorá môže Slovensko zachrániť pred lockdownom.

Testovanie i na hraniciach

Súvisiaci článok Policajti tam pravidelne pokutujú, domácim mesto pomôcť nevie Čítajte

Podľa Naďa, ak pôjde situácia v nemocniciach takto aj naďalej, v priebehu jedného mesiaca sa zdesaťnásobí počet pacientov v nemocniciach oproti súčasnosti. Poukázal na to, že v niektorých nemocniciach pribúda množstvo ťažko chorých pacientov.

Naď v súvislosti s plošným testovaním obyvateľov Slovenska uviedol, že sa postupne uzatvárajú otázky, ktoré doteraz neboli zodpovedané. K testovaniu ľudí na hraniciach šéf rezortu obrany uviedol, že sa na nich bude testovať počnúc pondelkom po prvom kole celoštátneho testovania (2. 11.).

"Testovať sa budú všetci ľudia, ktorí budú prechádzať cez hranice. Majú možnosť buď sa zúčastnia celonárodného testovania, alebo si v súkromných laboratóriách vybavia svoje testy, alebo sa otestujú v zahraničí a budú mať o tom potvrdenie, ktoré sa bude u nás akceptovať," povedal Naď.

Článok pokračuje pod video reklamou

Hlási sa množstvo dobrovoľníkov

Minister poukázal aj na množstvo dobrovoľníkov, ktorí sa hlásia, aby pomohli pri celoplošnom testovaní. Podľa neho ide o zdravotníkov, ale aj nezdravotníkov, Červený kríž či dobrovoľných hasičov.

"Ak sa boja starostovia o nejaký počet, že nedokážu zabezpečiť, tak sa môžu ukľudniť," dodal Naď. Poukázal aj na to, že za hodinu zdravotnícky personál pri hromadnom testovaní dostane sedem eur plus za každého pozitívne testovaného pacienta to bude ďalších 20 eur.

Naď tvrdí, že ak sa nič neurobí, tak za niekoľko týždňov bude na Slovensku situácia, ako bola na jar v Taliansku. Potvrdil, že sa bude rokovať aj s veľkými firmami, ktoré prejavili záujem, aby sa dali odbery robiť aj na veľkokapacitných parkoviskách.